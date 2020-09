OM – ASSE : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit l’ASSE ce jeudi soir pour le compte de la 1e journée Ligue 1 (match reporté pour cause de Covid). Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Olympique de Marseille – ASSE : 21h00 sur Téléfoot

LeS groupeS



Olympique de Marseille



Gardiens : Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Sakai, Sarr, Perrin, Álvaro, Balerdi, Ćaleta-Car, Rocchia, Khaoui

Milieux : Kamara, Rongier, Sanson, Strootman, Gueye

Attaquants : Thauvin, Payet, Lopez, Radonjić, Germain, Aké

👥 Le groupe sélectionné par notre coach 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 pour #OMASSE 💥 pic.twitter.com/LNoijShUXh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2020





ASSE :

Gardiens : Bajic, Moulin, Green

Défenseurs : Debuchy, Maçon, Sissoko, Fofana, Moukoudi, Kolodziejczak, Sow

Milieux : Moueffek, Neyou, Camara, Gourna, Youssouf, Aouchiche

Attaquants : Rivera, Hamouma, Nordin, Bouanga, Krasso, Abi.



Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Lopez (ou Sanson), Kamara, Rongier – Thauvin, Aké (ou Germain), Payet.



ASSE :

Moulin – Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon – Camara, Youssouf – Hamouma, Aouchiche, Bouanga – Abi.

L’Arbitre pour om-aSSE

L’arbitre désigné pour OM-ASSE ce jeudi soir est monsieur est Ruddy Buquet

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 24°C / ressentie 24°C

– Vent : 11 km/h SSE

– Taux d’humidité : 72 %

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM – aSSE (LIGUE 1)

Victoires de l’OM : 40 ; Nuls : 07 ; Victoires de l’ASSE : 08

Déclarations d’avant-match

« On doit bricoler un peu. On va voir ce qu’on peut faire. On cherchait quelqu’un pour jouer et on mettra peut-être Sakai à gauche. On aura peut-être un autre système. Ce n’est pas l’idéal parce qu’on n’a pas beaucoup d’entraînement. C’est une décision qu’on doit prendre demain (mercredi) et chercher dans notre effectif les solutions possibles. Pour Bouna (Sarr), on verra demain (mercredi). Aujourd’hui (mardi), il s’est entraîné, il a de bonnes sensations »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« »Marseille c’est un gros match à jouer à l’extérieur. Cela fait quelque temps que l’on a pas fait de bon résultat là-bas, c’est un beau challenge pour nous, les séries, elles s’arrêtent un jour. Je n’ai pas fait attention au Classico, c’était un match particulier entre deux clubs, il ne préfigurera pas ce qui se passera contre nous. Je ne tire pas d’enseignements par rapport à cette rencontre ».

Claude Puel – source : conférence de presse