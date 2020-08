OM – ASSE : Le match de ce vendredi toujours incertain !

« Le match est menacé. On est sur une série de quatre cas de Covid à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Il y avait eu Radonjic qui avait été suspecté avant la reprise fin juin. Il y avait eu ensuite des administratifs et des gens au centre de formation. On est arrivé sur le groupe professionnel la semaine dernière avec Jordan Amavi et trois nouveaux joueurs ce dimanche, dont un cadre et un joueur remplaçant, qui lui est asymptomatique. On craint un report parce que les conditions d’entraînement et de travail son extrêmement compliquées. On est dans l’incertitude et on attendra une réponse de la commission d’ici à demain soir (mardi soir, ndlr) »

Mathieu Grégoire – Source : L’Equipe