OM – ASSE : Le onze de Roberto De Zerbi sans Rongier

L’Olympique de Marseille reçoit l’ASSE pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.Voici le onze composé par Roberto De Zerbi.

Le mercato est terminé et l’OM doit continuer sa belle fin de saison pour tenter de mettre la pression sur le PSG et espérer mettre du suspens dans cette Ligue 1. Pour ce match face à l’ASSE, le coach Roberto De Zerbi ne comptera pas surAmine Harit qu’il a laissé hors du groupe.

Rulli est dans les buts. La défense à trois est composée de Balerdi, de Cornelius ainsi que de Murillo. Merlin est aligné au poste de piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg est accompagné de Bennacer dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot aligné dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé à droite, Gouiri est seul en pointe.

Avec Dedic, Bennacer et Gouiri !

Rulli

Murillo Balerdi Cornelius

Henrique Bennacer Hojbjerg Merlin

Greenwood Rabiot

Gouiri

L’Arbitre de cet OM – ASSE

L’arbitre désigné pour OM – ASSE ce samedi est monsieur Abdelatif Kherradji dirigera les débats. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Christophe Mouysset. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Antoine Valnet. Les deux arbitres assistants vidéo seront Benoît Bastien et Ludovic Rémy.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h (*)

– Plutôt ensoleillé (couverture nuageuse 22%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 12°C / ressentie 11°C

– Vent : S 9 km/h

– Taux d’humidité : 55%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS ASSE EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 52 Match nul : 22 Victoires Asse : 41

Déclarations d’avant-match

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué cette rencontre : « C’est un match très important et très difficile. Il faut qu’on l’aborde comme une grande équipe et sans penser au match qu’on a joué chez eux. Il faut qu’on fasse une très grosse performances. Le match se gagnera uniquement si on joue bien et si on fait tout à 100%. (…) On a progressé et c’est normal, on travaille et on essaye de régler les détails et d’améliorer les défauts. On peut encore mieux faire. Contre Angers, un bloc bas, on a bien joué et on a trouvé l’équilibre entre de ne pas être pressés et l’efficacité. »

🎙️ « Le match face à l’ #ASSE se gagnera uniquement si on joue bien et si on fait tout à 100% »#DeZerbi : « C’est un match très important et très difficile. Il faut qu’on l’aborde comme une grande équipe et sans penser au match qu’on a joué chez eux. Il faut qu’on fasse une très… pic.twitter.com/eKVXZWu9Lm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Eirik Horneland : Marseille est une équipe très forte, qui met beaucoup d’intensité et laisse peu de répit à son adversaire. Ils prennent beaucoup d’énergie à leur adversaire en enchaînant les passes et en mettant du rythme. C’est une équipe très bien organisée, avec un bloc huilé. Face à eux, il faut s’attendre à souffrir mais tout mettre en place pour saisir