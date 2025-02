OM ASSE (5-1) : Marseille en démonstration, Gouiri régale !

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à l’ASSE (5-1) ce samedi soir au stade Vélodrome à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Le onze de départ de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius

Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin

Greenwood, Rabiot

Gouiri

Le Match :

Dès l’entame de match, les Phocéens imposent leur rythme, multipliant les offensives sur la défense stéphanoise. Il ne faut que trente minutes pour voir Amine Gouiri ouvrir le score et inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant algérien concrétise la domination marseillaise d’un superbe tir croisé, récompensant les nombreuses initiatives offensives de son équipe.

Marseille continue sur sa lancée en seconde période et double rapidement la mise grâce à Mason Greenwood. L’Anglais transforme un penalty accordé après une main de Mickaël Nadé dans la surface, prenant à contre-pied le portier adverse. Saint-Étienne, en difficulté, craque une nouvelle fois quelques minutes plus tard. Amir Murillo profite d’un cafouillage dans la surface pour inscrire le troisième but marseillais d’un tir puissant du pied droit.

Les Verts tentent timidement de réagir, mais manquent d’efficacité. L’OM enfonce encore un peu plus le clou avec un quatrième but signé Amine Gouiri, auteur d’un match de haut niveau. Bien servi en profondeur, il se joue de la défense stéphanoise avant de tromper Larsonneur d’un subtil piqué.

Marseille ne relâche pas son emprise et conclut sa démonstration à la 77e minute grâce à Adrien Rabiot. Sur un centre parfait de Gouiri, Amar Dedic remet de la tête pour le milieu de terrain français, qui pousse tranquillement le ballon au fond des filets. Malgré un sursaut d’orgueil et un but de Lucas Stassin à la 79e minute, Saint-Étienne n’aura jamais réellement existé dans cette rencontre.

Avec cette victoire éclatante (5-1), l’OM confirme son statut de prétendant sérieux aux places européennes et continue d’impressionner sous les ordres de Roberto De Zerbi. De leur côté, les Stéphanois, dépassés dans tous les compartiments du jeu, devront rapidement réagir pour éviter une fin de saison compliquée