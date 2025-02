OM – ASSE : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après le décevant nul contre le Racing Club de Strasbourg (1-1) et la défaite face à Nice (2-0), les Marseillais ont enchainé deux victoires face à Lyon et Angers. Ce nouveau match au Vélodrome face à l’ASSE est une occasion de renforcer cette 2e place. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match face à l’ASSE, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, fait donc suite à la victoire face au SCO de la semaine dernière. L’OM de De Zerbi se doit de l’emporter face aux Verts afin de conforter cette deuxième place et mettre la pression sur ses poursuivants.

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint Etienne sera donné ce samedi 15 février à 17h00. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué cette rencontre : « C’est un match très important et très difficile. Il faut qu’on l’aborde comme une grande équipe et sans penser au match qu’on a joué chez eux. Il faut qu’on fasse une très grosse performances. Le match se gagnera uniquement si on joue bien et si on fait tout à 100%. (…) On a progressé et c’est normal, on travaille et on essaye de régler les détails et d’améliorer les défauts. On peut encore mieux faire. Contre Angers, un bloc bas, on a bien joué et on a trouvé l’équilibre entre de ne pas être pressés et l’efficacité. »