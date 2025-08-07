OM – Aston Villa : énorme engouement au Vélodrome !

À trois jours du coup d’envoi de la Ligue 1, l’Orange Vélodrome affiche déjà complet. Ce samedi, plus de 62 000 spectateurs sont attendus pour le dernier match amical de l’Olympique de Marseille face à Aston Villa . Un engouement exceptionnel pour une rencontre de présaison, preuve que la ferveur autour de l’OM est intacte, malgré les incertitudes sportives.

Un volcan pour un match amical

La saison officielle n’a pas encore commencé que le Vélodrome fait déjà le plein. Les billets sont épuisés depuis plusieurs jours sur la billetterie officielle, et seuls les circuits de revente permettent encore d’espérer une place. Une affluence digne d’une soirée européenne pour un simple match de préparation et face à un adversaire prestigieux, il est vrai.

Les supporters marseillais auront ainsi l’occasion d’assister à une rencontre de gala face à un quart de finaliste de la dernière Ligue des champions, éliminé de justesse par le PSG. Ce match sera aussi l’occasion de découvrir Timothy Weah, la nouvelle recrue olympienne, officialisée ce mercredi après la confrontation contre le Séville FC.

Bienvenue à Marseille 𝐓𝐢𝐦𝐨𝐭𝐡𝐲 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/17jvlUGHpw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 6, 2025

Boubacar Kamara : les retrouvailles

Le rendez-vous aura également un parfum de retrouvailles. Côté Villans, Boubacar Kamara fera son retour à Marseille pour la première fois depuis son départ en 2022. Formé à l’OM, le milieu de terrain n’a jamais vraiment été remplacé dans le cœur des supporters.

Autre visage connu : Evann Guessand, Marseillais de naissance, passé par l’ASPTT Marseille avant de rejoindre l’OGC Nice à 13 ans. Transféré récemment à Aston Villa pour 35 millions d’euros, il pourrait fouler la pelouse du Vélodrome pour la première fois en tant que professionnel, sous d’autres couleurs.

Un avant-goût électrique avant la reprise

Ce match face à Aston Villa servira de répétition générale avant l’ouverture officielle de la saison 2025-2026. L’occasion pour Roberto De Zerbi de peaufiner ses réglages tactiques et pour les supporters d’envoyer un message fort : cette année encore, le Vélodrome sera un volcan.