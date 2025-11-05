OM – Atalanta (0-1) : L’arbitrage encore pire que la prestation marseillaise ?

Cruelle soirée au Vélodrome, les Marseillais ont proposé un match médiocre. En retard, imprécis techniquement, ils ont été sauvé par la VAR sur un but de Lookman, mais l’arbitre a par contre accordé le but de la victoire malgré une main flagrante au début de l’action dans la surface italienne. L’OM n’a que 3 points après 4 journées…

L’entame de match au Stade Vélodrome est marquée par la domination tactique de l’Atalanta Bergame, qui s’installe très vite dans le camp marseillais. Dès les premières minutes, le pressing italien gêne considérablement la relance de l’OM, et Rulli doit s’employer à plusieurs reprises. À la 13e minute, le portier argentin provoque même un penalty en fauchant Krstovic, mais il se rattrape en repoussant magnifiquement la tentative de De Ketelaere. L’OM souffre et peine à aligner les passes, affichant seulement 77 % de réussite contre 92 % pour son adversaire. L’Atalanta contrôle la possession et multiplie les incursions, notamment par Lookman sur l’aile gauche. Marseille se montre maladroit dans ses transitions, mais reste solide dans la surface. Ce premier quart d’heure intense se conclut sur un constat : l’OM s’en tire bien en restant à 0-0.

Première mi-temps raté, Rulli sauve un penalty !

Peu à peu, la formation de Roberto De Zerbi parvient à desserrer l’étau et à équilibrer les débats. Greenwood se montre plus influent sur le flanc droit, provoquant plusieurs fautes et obtenant des corners dangereux. À la 23e minute, Aubameyang se crée la plus belle occasion phocéenne : lancé par Höjbjerg, il oblige Carnesecchi à une belle parade du pied. L’OM gagne en confiance, tandis qu’Ederson reçoit un carton jaune pour une faute sur Greenwood. Malgré un rythme retombé dans les dernières minutes, la défense marseillaise reste vigilante face aux centres bergamasques. Aguerd s’interpose à plusieurs reprises devant Lookman, et Rulli rassure les siens dans les airs. Au terme de cette première période, le score reste vierge (0-0), mais les Olympiens peuvent s’estimer heureux d’avoir contenu la pression italienne après un début de match délicat.

Le second acte débute sur un rythme soutenu, avec une Atalanta toujours agressive dans le pressing et bien décidée à forcer la décision. De Ketelaere et Lookman combinent à merveille sur le flanc gauche, mais la défense marseillaise reste concentrée. Aguerd sauve d’abord devant Krstovic, puis Rulli s’interpose une nouvelle fois sur une frappe tendue du Belge. Après dix minutes de domination italienne, l’OM sort enfin la tête de l’eau grâce à un bloc plus haut et quelques percées signées Greenwood. L’Anglais, intenable, provoque un coup franc excentré qui frôle le montant de Carnesecchi. Malgré cela, les Italiens gardent la maîtrise du ballon et s’appuient sur leur supériorité technique pour étirer la défense phocéenne. Le public du Vélodrome pousse fort pour relancer ses joueurs, conscients que le moindre relâchement pourrait être fatal. Le but de Lookman est refusé pour hors jeu !

Un but refusé pour HJ, un autre accordé avec un main au départ de l’action !

À l’approche du dernier quart d’heure, la rencontre s’équilibre à nouveau, portée par l’abnégation des Marseillais. Höjbjerg multiplie les récupérations au milieu et redonne du liant au jeu. Paixão et Aubameyang tentent de combiner dans les petits espaces, mais manquent de justesse dans le dernier geste. L’Atalanta reste menaçante sur coups de pied arrêtés, sans parvenir à trouver la faille face à un Rulli impérial dans les airs. Les dernières minutes voient les deux équipes lever le pied, conscientes du risque d’un contre. L’arbitre ne broche pas sur une main évidente dans la surface de l’Atalanta, au bout de la contre-attaque éclair, Samardzic repique dans l’axe en évitant Garcia pour décocher, à près de vingt-cinq mètres, une frappe magistrale du gauche en lucarne opposée ! 0-1 !

La main n’est pas suffisante pour la VAR non plus. Greenwood s’offre des occasions sur les dernières minutes, mais ça ne passe pas, l’OM s’est réveillé bien trop tard. Quand l’arbitre siffle la fin du match, l’OM peut avoir des regrets malgré un match médiocre car l’arbitrage n’est pas homogène encore une fois !