Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM – Atalanta : AVANT MATCH / LIVE MATCH / DEBRIEF en Live à partir de 20h15 !
OM Actualités

OM – Atalanta : AVANT MATCH / LIVE MATCH / DEBRIEF en Live à partir de 20h15 !

Par La Redaction FCM -

FC Marseille vous donne rendez-vous ce mercredi à 20h15 pour un gros live à l’occasion du match OM – Atalanta ! Dans notre studio au Black Angus à la Valentine, nos journalistes et nos invités vous propose un avant match puis le live commenté du match avant le bebrief dès la fin de la rencontre !

 

 

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr  (*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.)

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823