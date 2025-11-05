OM – Atalanta : Avant match…

Aujourd’hui c’est jour de Champions League pour nos Olympiens. L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame au Vélodrome pour le compte de la cinquième journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions, un match particulier, au goût de revanche pour l’OM, qui, deux saisons auparavant a été éliminé en demies finales d’Europa League par les Bergamasques.

Hamed Junior Traoré, Facundo Medina, Timothy Weah, Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, mais également, Bilal Nadir et Léonardo Balerdi sont toujours absents du groupe.

Tadjidine Mmadi, qui a reçu sa première convocation le 29 octobre pour affronter le Angers SCO est de nouveau présent.

C’est jour de première dans le groupe professionnel pour Mathis Clément, Rayan Ouro Bang Na, et Ange Lago.

Nayef Aguerd, qui était incertain, sera bien présent, notre roc Marocain pourrait, contrairement à ce qui a été annoncé dans plusieurs médias, démarrer sur le banc ce soir. Réponse vers 20h !

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋 #OMAtalanta Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 4️⃣ème journée de @ChampionsLeague ⚔️ pic.twitter.com/5qHJO5zTWw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 5, 2025

Après une victoire timide contre l’AJ Auxerre, Roberto De Zerbi et ses hommes ont à cœur de livrer une belle performance au Vélodrome ce soir, afin de rester dans la course pour les places qualificatives. L’Atalanta Bergame qui est sur une série négative de six matchs de suite sans victoire (5 nuls, 1 défaite), espère se relancer en terres phocéennes.

Compositions probables :

Côté bergamasque, Ivan Jurić, devrait à contrario de Roberto De Zerbi, partir sur une défense à trois, avec un système en 3412 avec Ademola Lookman et Charles De Ketelaere en pointe, Mario Pašalić évoluera un cran plus bas au poste de milieu offensif.

Au milieu de terrain, Ederson et Marten De Roon devraient former le double pivot.

Les trois défenseurs centraux seront probablement Berat Djimsiti, Isak Hien et Honest Ahanor.

Zappacosta et Bernasconi occuperont certainement le rôle de piston.

Marco Carnesecchi occupera lui, très certainement les buts de l’Atalanta Bergame.

Le match de ce soir est d’une importance cruciale, des deux côtés, il s’agit de prendre des points précieux pour espérer une qualification en phase finale de Ligue des Champions.

V.G