Atalanta – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Bergame pour affronter l’Atalanta pour le match retour de 1/2 finale d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte l’Atalanta ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT M6 et sur Canal +.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Gigot, Meïté, Clauss, Murillo, Soglo, Merlin

Milieux : Harit, Ounahi, Lafont, Kondogbia, Veretout, Daou

Attaquants : Correa, L. Henrique, Aubameyang, Moumbagna, Sarr, Ndiaye

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez Mbemba Gigot BalerdiClauss Henrique Veretout Kondogbia MerlinHaritSarr Aubameyang

Atalanta :

Musso

Djimsiti, Scalvini, Hien

Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri

Koopmeiners, De Ketelaere

Scamacca

Le Stade

Ce match se jouera au Gewiss Stadium (Capacité : 21300 places).

L’Arbitre de cet Atalanta – OM

L’arbitre désigné pour Atalanta – OM est Jesùs Gil Manzano. Il sera assisté le long des lignes de touche par ses compatriotes, Diego Barbero et Angel Nevado. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mykola Balakin. Les deux arbitres assistants vidéo seront Juan Martinez Munuera et Alejandro Hernandez.

La Météo

Prévision météo à Bergame à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 6%)

– Pourcentage de pluie : 8%

– Température 20°C / ressentie 18°C

– Vent : ENE 9km/h

– Taux d’humidité : 65%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Atalanta vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 1 Victoires Atalanta : 0

Déclarations d’avant-match

Gian Piero Gasperini : « L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana

Jean-Louis Gasset : « Là c’est le match. Le match qu’il faut réussir. Tous les joueurs sont conscients qu’ils ne joueront peut-être plus jamais de demi-finale de Coupe d’Europe. Ils sont prêts à tout donner, il me le disent tout le temps. L’état d’esprit du match aller ne suffira pas, il faudra ce brin d’efficacité en plus pour arracher l’exploit. Il faudra faire le match idéal. »