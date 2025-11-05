OM – Atalanta : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame pour la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la UEFA Champions League 2025‑26. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu ce mercredi 5 novembre 2025 à 21h00 (heure française). Le match sera diffusé en direct sur Canal+.

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Garcia

Vermeeren, Höjbjerg

Greenwood Paixao

Aubameyang

Atalanta :

Carnescecchi

Djimsiti, Hien, Ahanor

Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi

Pasalic

De Ketelaere, Lookman

Le Stade

Le match se déroulera au Stade Vélodrome à Marseille (Capacité : 67 394 places).

L’arbitre de ce OM – Atalanta

Les débats seront dirigés par l’arbitre José Maria Sanchez .

. Il sera assisté par ses compatriotes Raul Cabanero et Inigo Prieto.

Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Cesar Soto Grado.

Les deux arbitres assistants vidéo seront l’Espagnol Guillermo Cuadra Fernandez et le Néerlandais Pol van Boekel..

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 21%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 15°C / ressentie 12°C

– Vent : SE 17km/h

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Atalanta

Victoire de l’OM : 0 Match nul : 1 Victoire de l’Atalanta : 1

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse :“La Ligue des champions rentre dans une phase plus importante. C’est un match que nous devons absolument gagner. On aurait mérité d’avoir plus de points à Madrid et Lisbonne. C’est un match important à la maison.”

Ivan Juric :”L’équipe a très bien fait ces derniers temps mais elle n’a pas récolté les bénéfices. J’étais fâché contre l’Udinese, mais ça arrive de rater un match. On a fait une très très mauvaise première mi-temps. On a fait de bons matches à l’AC Milan, à la Lazio. Tout est négatif quand on fait une mauvaise prestation. On sera stimulé demain (mercredi), dans un stade important, face à un effectif de qualité, avec beaucoup de vitesse. Ce sera un plaisir.”

