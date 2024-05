OM – Atalanta : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta pour le match aller de 1/2 finale d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte l’Atalanta ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT M6.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Mmadi, Clauss, Murillo, Soglo, Merlin

Milieux : Harit, Ounahi, Lafont, Kondogbia, Veretout, Daou

Attaquants : Correa, Henrique, Abdallah, Aubameyang, Moumbagna, Sarr, Ndiaye.

Le groupe de l’Atalanta:

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez Mbemba Balerdi Murillo Clauss Henrique Veretout Kondogbia HenriqueHaritNdiaye Aubameyang

Atalanta :

Carnesecchi

Djimsiti, Scalvini, Kolasinac

Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri

Koopmeiners, Lookman

Scamacca

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Atalanta

L’arbitre désigné pour OM – Atalanta est Daniel Siebert. Il sera assisté le long des lignes de touche par Jan Seidel et Rafael Foltyn. Sven Jablonski occupera le poste de quatrième arbitre.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Marco Fritz et Christian Dingert.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 96%)

– Pourcentage de pluie : 3%

– Température 14°C / ressentie 10°C

– Vent : NO 28km/h

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Atalanta vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires Atalanta : 0

Déclarations d’avant-match

Gian Piero Gasperini : « Cette saison est extraordinaire pour nous, avec une Serie A dure et équilibrée, on l’aborde avec courage et confiance, avec du respect pour notre adversaire. On est encore dans toutes les compétitions mais aujourd’hui, la priorité reste la Ligue Europa… J’ai regardé jouer l’OM, et même dans une saison compliquée, Jean-Louis Gasset a réussi à amener cette équipe en demi-finales, il lui a donné une identité, une souplesse tactique : il joue dans un schéma, dans un autre, il fait un super travail »

Jean-Louis Gasset : « « Si l’Atalanta est en finale de Coupe d’Italie, lutte pour la Ligue des Champions et est en demi-finale de Coupe d’Europe, c’est que l’entraîneur travaille très bien, a affirmé Gasset. Je connais personnellement Lookman, Touré. Ce sont des joueurs qui ne sont pas titulaires mais lorsqu’ils rentrent, ils n’affaiblissent pas l’équipe. L’Atalanta a un effectif de très haut niveau »