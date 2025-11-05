OM – Atalanta : Coup de bluff de De Zerbi et présence de 5 jeunes dans groupe !

L’Olympique de Marseille affronte ce soir l’Atalanta Bergame dans un duel crucial pour la suite de sa saison européenne. Et à la surprise générale, Nayef Aguerd figure bien dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi. Annoncé forfait en conférence de presse la veille, le défenseur marocain est finalement bien du voyage.

Aguerd, le coup de bluff de De Zerbi

Roberto De Zerbi a visiblement voulu brouiller les cartes avant cette grande affiche européenne. « Aguerd ne sera pas disponible pour le match », avait pourtant déclaré l’entraîneur italien jeudi. Mais quelques heures plus tard, le défenseur central participait normalement à l’entraînement collectif, semant le doute parmi les observateurs.



La présence d’Aguerd dans le groupe officiel confirme que le technicien phocéen a su jouer sur la surprise. Reste à savoir si l’ancien Rennais débutera la rencontre ou s’il sera ménagé, lui qui revient tout juste de blessure.

Ce retour inattendu représente un renfort de poids pour une équipe marseillaise diminuée, notamment en défense. Car en plus des absences de Leonardo Balerdi, Emerson Palmieri, Timothy Weah et Facundo Medina, le coach devra composer avec un effectif largement rajeuni.

Les jeunes à l’honneur

Face à cette avalanche de blessures, plusieurs jeunes du centre de formation ont été appelés. Les prometteurs Clement, Ouro, Mmadi, Bakola et Lago intègrent le groupe professionnel pour ce match européen. Une belle récompense pour ces espoirs qui découvrent le très haut niveau sous les ordres de De Zerbi.

Le groupe phocéen mélange donc expérience et jeunesse, avec des cadres comme Aubameyang, Greenwood et Højbjerg, mais aussi des visages nouveaux désireux de se montrer. Un pari audacieux pour l’OM, qui espère créer la surprise face à une Atalanta redoutable sur ses terres.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋 #OMAtalanta Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 4️⃣ème journée de @ChampionsLeague ⚔️ pic.twitter.com/5qHJO5zTWw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 5, 2025



Le groupe de l’OM face à l’Atalanta :

Gardiens : de Lange, Rulli, van Neck

Défenseurs : Aguerd, Clement, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Ouro, Pavard

Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Mmadi, O’Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Paixão, Vaz

Avec un groupe mêlant cadres et jeunesse, l’OM avance vers ce choc européen avec ambition et prudence.