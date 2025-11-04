OM – Atalanta : De Zerbi confirme l’absence d’Aguerd et de 8 autres joueurs !

À la veille du match face à l’Atalanta Bergame, Roberto De Zerbi a confirmé en conférence de presse que l’Olympique de Marseille devra une nouvelle fois faire sans plusieurs de ses cadres. Alors que le coach espérait récupérer quelques éléments avant ce 4e match de Ligue des Champions, la situation médicale reste préoccupante.

Aucun retour pour Aguerd, Balerdi, Weah et Nadir

Interrogé sur les possibles retours de Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir, l’entraîneur marseillais a été très clair. « Non, ils ne seront pas dans le groupe. Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré », a déclaré De Zerbi devant les journalistes. Une nouvelle déception pour le technicien italien, contraint d’aborder cette rencontre cruciale avec un effectif réduit.

Visiblement frustré par cette série d’indisponibilités, De Zerbi n’a pas cherché à masquer son agacement : « D’après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des Champions avec 8-9 joueurs blessés ? Dans les analyses, il faut tout considérer. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre. Le soleil reviendra quand tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C’est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé. »

🗣️ Aguerd, Balerdi, Weah et Nadir encore forfaits !#DeZerbi : Aguerd, Balerdi, Weah et Nadir de retour dans le groupe ? ” Non ils ne seront pas dans le groupe. Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré” #OM #OMATA pic.twitter.com/VB5yq90Fi6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025

Une infirmerie bien remplie avant la réception de l’Atalanta

Outre les quatre joueurs espérés, l’OM devra également se passer d’Emerson, suspendu, ainsi que de Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Traoré et Amine Gouiri, toujours blessés. Cela porte à 9 absents le nombre total de joueurs indisponibles pour cette rencontre capitale au Vélodrome.

Avec autant d’absences, Roberto De Zerbi devra une fois de plus faire preuve d’inventivité dans ses choix. Face à une Atalanta solide et en confiance, le défi s’annonce de taille. Mais le technicien italien veut croire en la capacité de son équipe à puiser dans ses ressources mentales, comme elle l’a montré à Auxerre le week-end dernier.

Mots-clés : OM, Atalanta, De Zerbi, Aguerd, Balerdi, Weah, Nadir, Emerson, Kondogbia, Medina, Traoré, Gouiri, Ligue des Champions