OM – Atalanta : Ivan Jurić, “Longoria ? nous avons eu quelques discussions à l’époque…”

À la veille du match entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame, l’entraîneur croate Ivan Jurić s’est exprimé en conférence de presse. À l’approche de cette confrontation attendue au Vélodrome, le technicien a tenu à saluer le travail du coach marseillais Roberto De Zerbi, ainsi que la gestion du président Pablo Longoria. Il a également donné des nouvelles rassurantes de Sead Kolasinac, ancien défenseur de l’OM aujourd’hui sous ses ordres à Bergame.

Jurić élogieux envers De Zerbi et Longoria

Le duel entre l’OM et l’Atalanta ne sera pas seulement une opposition de styles, mais aussi une rencontre entre deux entraîneurs italiens à la philosophie offensive. Ivan Jurić, lui-même adepte d’un football engagé, n’a pas caché son admiration pour Roberto De Zerbi, natif de Brescia.

« Roberto vient de Brescia, donc il y a une grande rivalité avec Bergame, mais il sent ce match encore plus fort », a confié le technicien croate devant les médias. Une déclaration qui souligne la dimension émotionnelle de cette affiche européenne, marquée par une rivalité géographique et culturelle entre les deux villes lombardes.

Jurić en a également profité pour évoquer son respect envers le président marseillais Pablo Longoria. « C’est un dirigeant que je respecte beaucoup. Nous avons eu quelques discussions à l’époque, et j’ai toujours eu une bonne relation avec lui. C’est quelqu’un de compétent et passionné », a-t-il ajouté. Une reconnaissance rare dans le milieu, qui témoigne de l’estime du Croate pour la direction phocéenne.

Kolasinac encore juste, mais présent dans le groupe

Autre sujet abordé : l’état physique de Sead Kolasinac, ancien pilier de la défense marseillaise. Le Bosnien, blessé ces dernières semaines, ne sera pas encore en mesure de disputer quelques minutes contre son ancien club. « Pas encore. Il s’entraîne, progresse, et je le prends avec moi pour son caractère. Même s’il ne joue pas, sa présence compte. Il doit encore retrouver du rythme, ces deux semaines seront cruciales pour lui », a précisé Jurić.

Une déclaration qui illustre la place importante de Kolasinac dans le vestiaire bergamasque, malgré son absence sur le terrain. Pour les supporters de l’OM, cette rencontre face à l’Atalanta s’annonce donc pleine d’émotions, entre retrouvailles et respect mutuel.

Avec ces mots empreints d’admiration, Ivan Jurić a posé le décor d’un match intense entre deux équipes ambitieuses, où passion et respect se mêlent à la rivalité sportive.