OM – Atalanta : Le onze de Gasset avec Mbemba ! Merlin et Ndiaye sur le banc

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta pour le match aller de 1/2 finale d’Europa LeagueVoici le onze que va aligner Jean-Louis Gasset pour cette rencontre.

Après le match nul arraché grâce à un sublime retourné de Faris Moumbagna à Toulouse, un point pris contre Nice à domicile et la victoire au caractère récupérée contre le RC Lens, l’OM doit cette fois-ci s’imposer dans ce premier demi finale d’Europa League au Vélodrome. Ce soir, à 21h, les hommes de Jean-Louis Gasset devront absolument gagner pour se mettre dans les meilleures dispositions avant le match retour.

Le onze de Gasset

Lopez Mbemba Balerdi Murillo Clauss Veretout Kondogbia HenriqueHaritSarr Aubameyang

Confrontations Atalanta vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires Atalanta : 0

Déclarations d’avant-match

Gian Piero Gasperini : « Cette saison est extraordinaire pour nous, avec une Serie A dure et équilibrée, on l’aborde avec courage et confiance, avec du respect pour notre adversaire. On est encore dans toutes les compétitions mais aujourd’hui, la priorité reste la Ligue Europa… J’ai regardé jouer l’OM, et même dans une saison compliquée, Jean-Louis Gasset a réussi à amener cette équipe en demi-finales, il lui a donné une identité, une souplesse tactique : il joue dans un schéma, dans un autre, il fait un super travail »

Jean-Louis Gasset : « « Si l’Atalanta est en finale de Coupe d’Italie, lutte pour la Ligue des Champions et est en demi-finale de Coupe d’Europe, c’est que l’entraîneur travaille très bien, a affirmé Gasset. Je connais personnellement Lookman, Touré. Ce sont des joueurs qui ne sont pas titulaires mais lorsqu’ils rentrent, ils n’affaiblissent pas l’équipe. L’Atalanta a un effectif de très haut niveau »