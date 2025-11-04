OM – Atalanta : les cotes Unibet pour le choc de la 4e journée de Ligue des Champions

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions ce mercredi au Stade Vélodrome, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de poules. Deux semaines après la défaite frustrante sur la pelouse du Sporting CP (1-2), les Marseillais ont l’occasion de relancer leur campagne européenne face à l’Atalanta Bergame.

Pour les hommes de Roberto De Zerbi, ce match marque un tournant. Après un début de parcours mitigé — deux victoires, une défaite —, l’OM aborde cette rencontre avec un esprit de revanche et la volonté de confirmer sa force à domicile. Leur précédente sortie européenne au Vélodrome s’était soldée par un large succès contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en septembre, dans une ambiance incandescente.

Avant ce duel face à une équipe italienne redoutable, voici notre analyse des cotes et infos principales à connaître sur OM – Atalanta, selon Unibet.

OM – Atalanta : Marseille favori pour remporter les trois points

Face à eux, l’Atalanta Bergame se présente avec un bilan équilibré : quatre points au compteur, obtenus grâce à une victoire contre le Club Brugge (2-1), un nul contre le Slavia Prague (0-0), et une lourde défaite contre le PSG (0-4) lors de la première journée. Les Italiens restent donc en course pour la qualification et viendront à Marseille avec l’objectif clair de frapper un grand coup à l’extérieur.

Pour l’OM, ce duel face à l’équipe de Gian Piero Gasperini s’annonce crucial dans la lutte pour une place en huitièmes de finale. Plus qu’un simple match de poules, il représente une occasion de prouver la valeur réelle du collectif marseillais et de relancer une dynamique européenne après une période de résultats contrastés en championnat.

Selon les dernières cotes Unibet, la victoire des Marseillais est proposée à 1,90*, celle de l’Atalanta à 3,15*, et le match nul à 3,60*. L’avantage du terrain confère donc un statut de favori à l’OM.

L’infirmerie, qui était « pleine à craquer », ne va pas se vider et le coach Roberto De Zerbi va devoir faire sans Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi ni Timothy Weah et Bilal Nadir. De plus, Amine Gouiri et Geoffrey Kondogbia sont forfaits.

Les cadres Igor Paixão et Mason Greenwood, ménagés contre Auxerre, seront frais pour ce rendez-vous européen.

Un scénario offensif dans un Vélodrome sous tension

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des grandes soirées européennes.

Les cotes Unibet confirment cette tendance : l’OM est coté à 1,60* pour inscrire le premier but, tandis que la double chance Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1,28* — un signe fort de confiance dans la solidité olympienne au Vélodrome.

Le scénario « les deux équipes marquent » est coté à 1,47*, contre 2,17* pour « non ». Une cote logique au vu du profil offensif des deux formations et de leur propension à se projeter rapidement vers l’avant.

Notre pronostic pour OM – Atalanta

Pronostic : Victoire de l’OM et les deux équipes marquent.

La cote pour ce scénario est de 3,06* sur Unibet, l’un des leaders des cotes en France.

Ce pari traduit la nécessité pour l’OM de gagner devant son public dans cette phase cruciale, tout en reconnaissant la capacité de l’Atalanta à marquer à tout moment.

Si les indicateurs penchent en faveur des Phocéens, le football reste imprévisible et un nul — voire un exploit italien — n’est jamais à exclure.

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité offensive sera déterminante pour concrétiser les efforts collectifs.

Chez Atalanta, Gianluca Scamacca reste la principale menace (cote de 3.15*).

Du côté marseillais, Mason Greenwood est le plus probable pour marquer (cote 2,49*), suivi de Pierre-Emerick Aubameyang (2,62*).

Pour les amateurs de paris audacieux, Benjamin Pavard affiche une cote de 18* pour marquer.

