OM – Atalanta : Les Italiens seront en nombre au Vélodrome !

Ce jeudi, l’Europa League continue avec les demi finale entre l’OM et l’Atalanta Bergame ! Les Italiens viendront en nombre à Marseille dans un Vélodrome bondé.

Cette semaine, l’OM nous informait déjà que le stade Vélodrome serait plein à craquer pour la rencontre d’Europa League qui aura lieu ce jeudi à 21h face à l’Atalanta Bergame. Pour ce match, les Italiens auront également le droit d’avoir leur public pour les soutenir. D’après les informations de Giorgio Dusi de la Gazzetta dello Sport, les supporters bergamasques seront présents et ils devraient être près de 3000 au Vélodrome ce jeudi pour proposer une belle ambiance. Pour rappel, l’équipe italienne a éliminé Liverpool lors des 1/4 de finale.

⚫️🔵 #Atalanta | Sono 2.779 i tifosi bergamaschi che saranno presenti nel settore ospiti del Vélodrome per la gara d’andata contro il Marsiglia 🇫🇷🏟️ — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) April 27, 2024

Que vaut cette Atalanta ? Points forts, faibles

« La saison de l’Atalanta connaît des hauts et des bas. Sûrement à cause de l’enchaînement des matchs mais cette saison on a perdu trop de points bêtement. Les points forts sont un jeu collectif et de construction rodé, le point faible est un manque de réalisme avec beaucoup trop d’occasions ratées qui coûtent beaucoup de points. »

Cette Atalanta est entrainée par Gian Piero Gasperini qui utilise deux systèmes de jeu : « 343 avec deux joueurs en soutien de l’attaquant ou en 3412 : avec un 10 en soutien des deux attaquants. Les joueurs défensifs apportent offensivement, il y a marquage individuel. »