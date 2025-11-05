OM – Atalanta : Les Pronos de Nico !

Après deux défaite et et une large victoire face à l’Ajax, l’OM va se frotter à l’Atalanta. Pour ce quatrième match de Ligue des Champions de la saison, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 4e journée de Ligue des Champions, l’OM va affronter l’Atalanta Bergame au stade Vélodrome ! L’occasion de retrouver une équipe qui avait éliminé les marseillais en demi-finale de Ligue Europa il y a deux ans. Le club italien n’est pas au mieux et reste sur 5 matches nuls et une défaite…

8 à 9 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Kondogbia, Traoré, Medina et Gouiri absents pour plusieurs semaines. Weah, Nadir et Balerdi sont aussi forfaits, Emerson suspendu mais Aguerd pourrait être là !

Mon prono pour OM – Atalanta : Pierre-Emerick Aubameyang est passeur décisif pour une cote de 3.90 !

Pour ce OM – Atalanta, je pars sur Aubameyang passeur décisif pour une cote de 3.90* chez notre partenaire Unibet.fr. L'OM se retrouve face à un sacré défi après deux défaites et une victoire en C1. A noter que la cote d'un but de Greenwood dans ce match est de 2.62* !

Et pour terminer on peux aussi imaginer un but d’un supersub : but de Vaz pour une cote de 3.60*

