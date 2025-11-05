OM – Atalanta : Main, contre attaque, énorme frappe… l’incroyable action qui scelle la défaite !

L’Olympique de Marseille peut nourrir d’immenses regrets après sa défaite face à l’Atalanta Bergame (0-1), ce mercredi soir au Vélodrome, lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Alors que le score était encore vierge à la 90e minute, les Marseillais pensaient obtenir un penalty pour une main d’Ederson dans la surface italienne. Une séquence hallucinante qui a basculé en quelques secondes du rêve à la désillusion.

Sur cette action litigieuse, l’arbitre espagnol José Maria Sanchez Martinez a d’abord semblé siffler, avant de finalement laisser le jeu se poursuivre. Le ballon file alors vers le camp marseillais, et sur le contre suivant, Lazar Samardzic enroule une frappe du gauche imparable dans la lucarne de Geronimo Rulli. Le silence s’abat sur le Vélodrome, entre incompréhension et colère.

Une décision arbitrale au cœur de la polémique

C’EST SURRÉALISTE : LA MAIN D’EDERSON DANS SA SURFACE N’EST PAS SIFFLÉE ET L’ATALANTA MARQUE DANS LA FOULÉE 😱😱😱#UCL pic.twitter.com/7DGGyOpvgL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2025

Le banc marseillais s’est immédiatement levé pour réclamer l’intervention du VAR. Les ralentis montrent clairement le ballon heurter le bras d’Ederson dans la surface au tout début de l’action fatale. Mais l’arbitre principal, resté en communication avec la cabine vidéo, n’est jamais allé visionner les images. Une incompréhension totale.

Roberto De Zerbi, furieux, a même tenté d’interpeller le corps arbitral à la fin du match, tablette en main, pour montrer la séquence. L’entraîneur de l’OM a été averti pour protestation. « Je ne comprends pas comment on peut ne pas vérifier une action aussi claire à ce moment du match », aurait-il confié à chaud, dépité par la tournure des événements.

Ce fait de jeu, aussi spectaculaire que dramatique, risque de laisser des traces. L’OM, qui espérait frapper un grand coup dans sa poule, repart avec une défaite lourde de conséquences, mais surtout avec le sentiment d’avoir été lésé par une erreur arbitrale majeure. Au-delà du résultat, cette décision relance une fois de plus le débat sur l’utilisation du VAR en Ligue des champions.