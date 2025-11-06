OM – Atalanta : Samir Nasri ne dézingue pas que l’arbitrage !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée frustrante au Vélodrome lors de sa défaite face à l’Atalanta Bergame (0-1). Une rencontre marquée par des décisions arbitrales contestées et une performance collective décevante. Invité sur le plateau de Canal+, Samir Nasri, ancien joueur de l’OM et désormais consultant, n’a pas mâché ses mots après le match.

Nasri critique l’arbitrage et le manque d’engagement des Marseillais

Sur la chaîne cryptée, Nasri a d’abord pointé du doigt le niveau de l’arbitrage, jugé incohérent sur plusieurs actions clés. L’ancien international français a notamment évoqué la règle des mains appliquée de manière contradictoire par l’arbitre. « L’arbitrage n’a pas été à la hauteur, mais dans tous les sens. Le but refusé aux Bergamasques, je ne vois pas sur quoi il est basé », a-t-il regretté, en référence au but annulé de Lookman à la 69e minute.

Les Marseillais ont aussi raté leur match

Mais pour Nasri, les erreurs arbitrales ne peuvent pas tout expliquer. Le consultant a aussi pointé le comportement et l’attitude des joueurs olympiens, coupables selon lui d’avoir réagi trop tard dans la rencontre. « Les Marseillais ont aussi raté leur match. Il ne faut pas s’en prendre à l’arbitrage : ils ont commencé à jouer à dix minutes de la fin, ils étaient en retard sur tout », a-t-il ajouté, sans détour.

Une analyse lucide qui reflète le sentiment général autour de cette prestation marseillaise. L’équipe de Roberto De Zerbi a manqué d’intensité, de justesse et de maîtrise, laissant les Italiens imposer leur rythme.

Alors que la course à l’Europe reste ouverte, l’OM devra impérativement réagir. Le déplacement à Brest, samedi, s’annonce déjà décisif pour relancer la dynamique et retrouver un visage plus conquérant. Une réaction est attendue, tant sur le plan du jeu que dans l’état d’esprit.

Mots-clés : OM, Samir Nasri, Canal+, arbitrage, Atalanta, De Zerbi, Ligue Europa