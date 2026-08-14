OM – Atlético de Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre le match ?

L’Olympique de Marseille dispute ce vendredi 14 août son dernier match amical de la préparation face à l’Atlético de Madrid. Le coup d’envoi est prévu à 17 h 30 au Vélodrome. Voici où et quand suivre cette dernière répétition avant la reprise de la Ligue 1.

À quelle heure suivre OM – Atlético de Madrid ?

L’OM affronte l’Atlético de Madrid ce vendredi 14 août au Vélodrome. Le coup d’envoi sera donné à 17 h 30.

Après quatre victoires lors de leurs cinq premiers matches amicaux, les Marseillais abordent ce dernier rendez-vous avec confiance. Cette rencontre doit permettre à l’équipe de poursuivre ses derniers réglages avant le début du championnat.

Sur quelle chaîne regarder OM – Atlético de Madrid ?

Cette affiche sera diffusée en direct sur Ligue 1+. Le match sera également accessible en streaming sur la chaîne Twitch officielle de l’OM.

Les supporters pourront donc suivre cette dernière rencontre de préparation à partir de 17 h 30.

Dernier test avant Strasbourg

Cette rencontre face à l’Atlético de Madrid intervient à une semaine du premier match officiel de la saison. L’OM recevra Strasbourg le vendredi 21 août à 20 h 45 pour ses débuts en Ligue 1.

Après cette ultime répétition contre un adversaire de premier plan, les Marseillais pourront définitivement se tourner vers la reprise du championnat.