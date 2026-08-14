OM – Atlético de Madrid : le onze marseillais avec Kondogbia !

L’OM dispute ce vendredi son dernier match amical de l’été face à l’Atlético de Madrid, au Vélodrome. Pour cette affiche de préparation, un seul changement intervient dans le onze de départ : Geoffrey Kondogbia remplace Cornelius.

Un seul changement dans le onze de départ de l’OM

L’OM boucle sa préparation estivale avec une affiche de prestige contre l’Atlético de Madrid. Le rendez-vous est programmé ce vendredi 14 août à 17h30 au stade Vélodrome, dans le cadre du Summer Tour. Le club marseillais avait également reçu l’Athletic Bilbao quelques jours plus tôt, le 9 août.

Pour ce dernier test avant le retour à la compétition officielle, l’OM aligne un onze quasiment inchangé. La principale modification concerne la défense centrale : Geoffrey Kondogbia prend la place de Cornelius au coup d’envoi.

Dans les buts, De Lange est titularisé. La défense est composée de Timothy Weah, capitaine, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia et Emerson.

Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes sont associés. Le secteur offensif est confié à Amine Harit, Amine Gouiri et Igor Paixão.

Le onze de l’OM face à l’Atlético

De Lange – Timothy Weah (cap.), Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia, Emerson – Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli, Angel Gomes – Amine Harit, Amine Gouiri, Igor Paixão.

Ce match constitue le dernier rendez-vous de préparation de l’OM avant le début de la saison de Ligue 1. Le calendrier officiel du club confirme également la réception de Strasbourg le 21 août à 20h45 pour la première journée de championnat.

Après plusieurs rencontres de préparation, dont une victoire 3-0 contre Al-Shahaniya et un succès 3-1 face à l’Athletic Bilbao, les Marseillais disposent donc d’une ultime opposition de haut niveau avant de basculer vers la compétition officielle.

Bruno Genesio peut ainsi observer une dernière fois son équipe dans un contexte de prestige, face à un adversaire habitué aux joutes européennes, avant l’ouverture de la saison de Ligue 1.