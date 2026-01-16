OM : Attaque, Greenwood, mercato… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille du déplacement à Angers, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé en conférence de presse. Concentré sur l’exigence du court terme, l’entraîneur de l’OM a balayé de nombreux sujets : gestion de l’effectif, concurrence offensive, cas Greenwood, débats arbitrales, critiques à son encontre et respect affiché pour le jeu angevin.

Angers avant tout, Liverpool attendra

Comme Emerson, De Zerbi a martelé un message clair : aucune projection européenne avant samedi. Le technicien italien veut éviter un nouveau relâchement mental, rappelant que le « switch est obligatoire » après les erreurs commises contre Nantes.

Greenwood incontournable… sous conditions

De Zerbi a expliqué que Greenwood devait sortir en Coupe sans la blessure d’Angel Gomes, mais il reste catégorique : s’il est bien physiquement et joue avec générosité, Greenwood joue. Dans son football, « tout le monde doit courir », surtout à Marseille, face à des références comme le PSG ou Manchester City.

🗣️ #Greenwood s’il va bien et qu’il se sent bien et qu’il joue ave générosité, il joue toujours dans mon équipe#DeZerbi : “Greenwood devait sortir en Coupe de France si Angel Gomes ne s’était pas blessé. Greenwood s’il va bien et qu’il se sent bien et qu’il joue ave générosité,… pic.twitter.com/QXOaaMyVDN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2026

Gestion offensive et concurrence saine en pointe

Entre Gouiri et Aubameyang, le coach laisse parler le terrain. Il souligne leurs profils complémentaires et estime qu’Aubameyang, très utilisé ces derniers mois, a surtout besoin de retrouver de l’énergie pour être décisif dans le sprint final.

Hamed Traoré en pleine maturation

De Zerbi a confirmé que Traoré avait beaucoup enchaîné récemment et devait être ménagé. Polyvalent, capable d’évoluer en 10 ou sur un côté, il est perçu comme un joueur en pleine évolution, « en train de devenir un grand joueur », plus mature depuis qu’il est devenu père.

🗣️”Je pense que Traoré est en train de devenir un grand joueur”#DeZerbi : “Comme pour Aubameyang et Paixao, il a beaucoup joué ces derniers temps et il a besoin de récupérer. Il a bien joué contre le PSG. Il peut jouer en 10 ou en 11, il peut jouer avec Paixao. Il faut aussi… pic.twitter.com/GUA9pVerq7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2026

Højbjerg, pilier du projet et aucune envie de départ



Face aux rumeurs de mercato, De Zerbi a été catégorique : le départ de Pierre-Emile Højbjerg n’a jamais été envisagé. Le milieu danois souhaitait rester et bénéficie d’une confiance totale du staff. « C’est un des joueurs qui m’est le plus fidèle », a insisté l’entraîneur, confirmant son rôle central dans le projet marseillais pour la suite de la saison