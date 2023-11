Dans le podcast After Marseille publié ce mercredi par RMC, le journaliste correspondant à Marseille, Florent Germain, explique qu’au club il n’est plus vraiment question de penser au podium.

Le premier tier de la saison de l’OM en Ligue 1 est plus que décevant. Les Marseillais enchaînent les contre performances et commencent à se décrocher des places européennes. Ce mercredi dans l’After Marseille, podcast de RMC, Florent Germain a donné quelques informations de ce qu’il se passe en interne. D’après lui, il y a peu d’espoir pour une position sur le podium.

Ce serait même un manque de respect par rapport à la concurrence d’en parler

« Le podium? On n’ose même plus en parler pendant les conférences de presse ou les interviews. Il y avait pourtant un objectif fixé en interne. Pendant la trêve de novembre, ils ont beaucoup parlé. Pablo Longoria notamment a pris la parole devant les joueurs, avant le match face à Strasbourg, rappelle le journaliste. L’idée c’était de repartir sur de nouvelles bases, il s’était passé beaucoup de choses en début de saison. Il y avait de l’espoir. Le pacte c’était de se dire ‘allez, on va revenir à distance raisonnable du podium avant Noël. Et là j’ai le sentiment quand même que le match contre Strasbourg et surtout la deuxième période, d’où la colère de Gennaro Gattuso sur cette prestation, les Marseillais, au sein du club, ils se sont dit qu’en continuant comme ça ils n’avaient aucune chance. Ce serait même un manque de respect par rapport à la concurrence d’en parler, de l’évoquer avec les prestations effectuées par l’OM. Honnêtement, ce n’est pas d’actualité vu les performances affichées. Après, on peut parler aussi des supporters, il y a beaucoup d’inquiétude à Marseille et de résignation. Je n’entends plus parler de podium. Il y a une immense majorité des supporters qui se dit que ça va être une saison blanche et que ce sera impossible d’avoir un podium »