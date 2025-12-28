OM : Aubameyang buteur, le Gabon proche d’une élimination !

La défaite du Gabon face au Mozambique (2-3), ce dimanche, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations, a eu des répercussions bien au-delà du seul cadre continental. En toile de fond, la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, ancien attaquant de l’OM et buteur lors de cette rencontre, n’a pas échappé aux observateurs…

Malgré la réduction de l’écart en toute fin de première période grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères ont une nouvelle fois affiché de grandes fragilités défensives. Dominé dans l’engagement et souvent pris de vitesse, le Gabon a concédé trois buts face à un Mozambique réaliste et bien organisé. Les hommes de Chiquinho Condé ont ainsi signé la toute première victoire de leur histoire en phase finale de CAN, laissant le Gabon dernier du groupe F après deux journées.

Aubameyang buteur, mais nouvelle défaite !

Ce revers complique sérieusement les chances de qualification des Gabonais pour les huitièmes de finale. Après une première défaite face au Cameroun (0-1), les joueurs de Thierry Mouyouma devront impérativement s’imposer face à la Côte d’Ivoire lors de la troisième journée pour espérer poursuivre l’aventure.

Pendant ce temps, le Mozambique affrontera le Cameroun le 31 décembre, tandis que le Gabon jouera sa survie dans la compétition face à la Côte d’Ivoire. Sur le terrain comme en dehors, les débats restent animés, et les rivalités, elles, bien vivantes.