OM – Aubameyang : “C’est scandaleux !”

À l’issue de la défaite frustrante de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+.

C’est scandaleux d’avoir des arbitres comme ça

Visiblement agacé, l’attaquant marseillais a pointé du doigt l’arbitrage, qu’il juge clairement défavorable : “Il n’y a rien eu pour nous du côté des arbitres”, a-t-il lancé, dénonçant notamment un premier carton jaune “scandaleux” adressé à Emerson. Selon lui, les décisions arbitrales ont influencé la physionomie d’un match que l’OM maîtrisait jusque-là. Privés d’un joueur dès la fin de première période, les Marseillais ont cédé sous la pression lisboète en seconde mi-temps. Malgré la frustration, Aubameyang appelle ses coéquipiers à se tourner vers l’avenir : “On doit avancer et penser à la Ligue 1.” Et surtout, il fixe déjà le cap : “Il faudra gagner à domicile en Ligue des Champions.”