OM : Aubameyang, comme s’il n’était jamais parti !

L’OM s’est imposé 5-2 face au Paris FC lors de la 2e journée de Ligue 1. Les Marseillais avait bien débuté la rencontre avant de retomber dans leurs travers, mais le mélange d’expérience et de jeunesse a fait tourner la rencontre. Voici la note et l’appréciation de Pierre Emeric Aubameyang lors de cette rencontre.
L’OM a signé sa première victoire de la saison en battant le Paris FC sur le score de 5-2 au Vélodrome. Après des débuts équilibrés, Greenwood (18e, sp) puis Aubameyang (24e) ont rapidement donné l’avantage aux Marseillais avant que Kebbal (28e) et Simon (58e) ne ramènent le PFC à égalité. Dans une rencontre longtemps indécise, Aubameyang (73e) a relancé l’OM avant que Højbjerg (81e) puis Vaz (90+6e) ne scellent définitivement le succès. Les entrants marseillais ont été décisifs, à l’image de Bilal Nadir et Robinio Vaz, tandis que la défense olympienne a encore montré des signes de fragilité. Malgré la défaite, le Paris FC a affiché un visage séduisant et peut nourrir des regrets au vu du scénario du match.
La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 8/10
Son appréciation
Quel retour rêvé au Vélodrome ! Toujours disponible par ses appels tranchants dans la profondeur, l’attaquant marseillais a d’abord trouvé le poteau de Nkambadio avant de provoquer un penalty qu’il a laissé à Greenwood. Peu après, il a été récompensé de ses efforts en ouvrant le score d’un magnifique geste acrobatique sur corner. Alors que l’OM traversait une période de flottement, il a remis son équipe sur les rails d’une frappe précise du plat du pied, redonnant de l’air à tout le collectif. Ovationné par le public à sa sortie !
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|8/10
|
Il est comme chez lui au Vélodrome : son contrôle en extension était superbe avant que son lob trouve le poteau (13e), et il a provoqué un penalty qui vaut cher (14e). Il marque ensuite d’une jolie reprise dos au but (25e), et inscrit un doublé en toute sérénité (73e).
|Note de La Provence
|8/10
|
Heureusement qu’il est là… Après avoir touché le montant (13), il gratte un penalty transformé par Greenwood (14), et inscrit un doublé frappé du sceau de sa classe (25, 73). Il cède sa place à Vaz (74) qui obtient un autre peno (85) et expédie une mine dans les filets parisiens (90+6).
|Note de Maxifoot
|8,5/10
|Un retour de rêve au Vélodrome ! D’abord tranchant grâce à ses appels en profondeur, l’attaquant marseillais a buté sur le poteau de Nkambadio avant d’obtenir un penalty. Il ne l’a pas tiré mais a quand même marqué rapidement, d’un geste acrobatique sur corner, puis a relancé son équipe d’une superbe frappe du plat du pied alors que celle-ci nageait en plein doute. Déjà réadopté. Remplacé à la 75e minute par Robinio Vaz (non noté), qui a obtenu un penalty raté par Greenwood avant de participer à la fête en inscrivant son premier but sous les couleurs de l’OM, dans le temps additionnel.
|Note de FootMercato
|8.5/10
|titularisé pour la première fois de la saison à la pointe de l’attaque phocéenne, le Gabonais n’a pas manqué ses retrouvailles avec le Vélodrome en L1. Tout proche d’ouvrir le score en début de rencontre après un superbe contrôle, PEA trouvait finalement le poteau francilien (13e). Véritable poison pour la défense du PFC, il poussait ensuite Otavio à la faute pour permettre aux siens de prendre les devants sur penalty (18e). Mais le récital ne s’arrêtait pas là. Sur un corner de Greenwood, il se jouait encore de la défense du PFC pour placer une reprise acrobatique et doubler la mise (24e). Inspiré sur chacune de ses prises de balle, Aubam s’offrait finalement un doublé (73e) et se muait en sauveur de l’OM. Une véritable masterclass, le tout à l’âge de 36 ans.