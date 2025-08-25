OM : Aubameyang, comme s’il n’était jamais parti !

L’OM s’est imposé 5-2 face au Paris FC lors de la 2e journée de Ligue 1. Les Marseillais avait bien débuté la rencontre avant de retomber dans leurs travers, mais le mélange d’expérience et de jeunesse a fait tourner la rencontre. Voici la note et l’appréciation de Pierre Emeric Aubameyang lors de cette rencontre.

L’OM a signé sa première victoire de la saison en battant le Paris FC sur le score de 5-2 au Vélodrome. Après des débuts équilibrés, Greenwood (18e, sp) puis Aubameyang (24e) ont rapidement donné l’avantage aux Marseillais avant que Kebbal (28e) et Simon (58e) ne ramènent le PFC à égalité. Dans une rencontre longtemps indécise, Aubameyang (73e) a relancé l’OM avant que Højbjerg (81e) puis Vaz (90+6e) ne scellent définitivement le succès. Les entrants marseillais ont été décisifs, à l’image de Bilal Nadir et Robinio Vaz, tandis que la défense olympienne a encore montré des signes de fragilité. Malgré la défaite, le Paris FC a affiché un visage séduisant et peut nourrir des regrets au vu du scénario du match.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 8/10

Son appréciation

Quel retour rêvé au Vélodrome ! Toujours disponible par ses appels tranchants dans la profondeur, l’attaquant marseillais a d’abord trouvé le poteau de Nkambadio avant de provoquer un penalty qu’il a laissé à Greenwood. Peu après, il a été récompensé de ses efforts en ouvrant le score d’un magnifique geste acrobatique sur corner. Alors que l’OM traversait une période de flottement, il a remis son équipe sur les rails d’une frappe précise du plat du pied, redonnant de l’air à tout le collectif. Ovationné par le public à sa sortie !

