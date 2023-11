OM : Aubameyang, déjà un flop ?

Note de FootMercato

2/10

En difficulté en Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM avec un seul but au compteur, l’ancien attaquant du Barça et de Chelsea se signalait rapidement dans cette rencontre avec une première frappe non cadrée (5e) et une talonnade astucieuse pour Sarr (8e). Seul problème et non des moindres, le Gabonais (74 sélections, 30 buts) disparaissait ensuite totalement. Trop discret, pour ne pas dire invisible, incapable de sentir les coups, et constamment cerné par l’arrière-garde lilloise, il se contentait alors de presser timidement les défenseurs lillois. Loin, très loin, si loin des attentes… Sifflé par le public marseillais, il quittait finalement la pelouse au terme d’une soirée cauchemardesque.