OM : Aubameyang, enfin ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Jeudi soir, l’OM a arraché une victoire importante 4-3 face à l’Ajax dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Pour ce nouveau match de l’OM, les joueurs marseillais avaient la pression après la série de mauvais résultats en Ligue 1. Mais l’Europa League est une autre compétition surtout en termes de réussite. Gattuso a réussi à motiver ses troupes, le visage affiché a été combatif et le pressing payant. L’OM a rapidement ouvert le score sur penalty, Aubameyang a fait parler son expérience pour le convertir. Par contre, la fragilité mentale de cette équipe a été flagrante dans la foulée en offrant l’égalisation à l’Ajax, par naïveté et fébrilité. La suite a été de la même veine, Mbemba a redonné l’avantage aux siens, avant que la défense craque directement derrière, Aubameyang a marqué un superbe ciseau, puis l’OM en supériorité numérique a trop reculé et s’est fait punir. L’Ajax aurait même pu l’emporter mais c’est finalement le portier néerlandais qui a offert une second penalty aux marseillais suite à une erreur grotesque dans les dernières minutes. Une victoire importante qui ne cache pas les difficultés récurrentes de l’effectif.

A lire : FAN CAM OM – AJAX (4-3) : Les supporters en folie ! AUBAMEYANG encensé et Correa conspué !

A lire : OM AJAX (4-3) : Match complètement FOU, TRIPLE D’AUBAMEYANG défense catastrophique…

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 8/10

Son appréciation

Aubameyang, enfin ?

Remplaçant depuis 3 matches, la star du dernier recrutement retrouvé à l’occasion de cette compétition européenne une place dans le onze. L’attaquant s’est offert un triplé, deux penaltys parfaitement tirés et un superbe ciseau. On l’a trouvé tut de suite plus en jambe, plus disponible et volontaire. Au delà de la rage affiché, il a aussi plus dézoné n’hésitant pas à s’excentrer des deux côtés. Aubam est plus à l’aise en Europa League, à lui de confirmer en Ligue 1…

Les notes des médias

Note de L’Equipe 8/10 Comme au match aller, où il avait marqué un doublé, l’international gabonais a brillé mais il a cette fois inscrit un triplé en transformant deux penaltys (9e, 90e+3) et en signant le but de la rencontre (47e). À la réception d’un centre de Harit, il a marqué d’un retourné acrobatique splendide. Très précieux aussi dans son jeu sans ballon avec de bons appels et des replis salvateurs. Note de Maxifoot 8.5/10 Le réveil tant attendu ! Préféré à Vitinha en pointe, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a été dangereux dès les premières secondes avec un tir en taclant repoussé par Ramaj. Sur un penalty obtenu par Sarr, le Gabonais a même ouvert le score d’une frappe placée sur la droite. Par la suite, il s’est beaucoup donné dans les duels et a illuminé cette partie de sa classe avec un retourné acrobatique pour s’offrir un deuxième but. Sur un penalty en fin de partie, il a donné la victoire à son équipe en inscrivant donc un triplé. Enfin le déclic pour l’ancien Stéphanois ? Note de FootMercato 8.5/10 Préféré à Vitinha, l’international gabonais s’est rapidement illustré dans cette rencontre. Grâce à ses déplacements dans le dos de la défense, il s’est procuré quelques occasions. Il ouvre le score sur penalty (8e) avant de s’offrir un doublé malheureusement annulé pour une position de hors-jeu. Mais il fallait être patient puisqu’il inscrivait une merveille de retournée pour son doublé en seconde période (48e). En sauveur, il transformait le penalty à la dernière seconde pour le triplé et le but de la victoire des siens (4-3).

;