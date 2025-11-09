OM – Aubameyang : « je me sentais un peu coupable »

Au micro de beIN Sports, Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé à l’issue de la victoire convaincante de l’Olympique de Marseille face à Brest (3-0) au Vélodrome, ce samedi soir. Auteur d’un but, l’attaquant gabonais a livré ses impressions sur la rencontre et sur l’état d’esprit du groupe marseillais.

« Ce but me fait du bien car je me sentais un peu coupable avec les occasions ratées. Quand on est attaquant, il ne faut jamais lâcher et persévérer », a expliqué Aubameyang après la rencontre. L’avant-centre marseillais, souvent critiqué en début de saison pour son manque d’efficacité, a retrouvé le chemin des filets au meilleur moment, permettant à l’OM de s’imposer largement face aux Bretons.

"Quand on joue ici c'est une chance mais il ne faut pas rater la moindre occasion !" ⚽ Roberto De Zerbi réagit à la victoire de l'OM face à Brest #OMSB29 !

Au-delà de sa performance individuelle, l’ancien joueur d’Arsenal a insisté sur la force collective du groupe marseillais et l’importance de la cohésion dans la dynamique actuelle :

« Je suis encore plus content pour cette victoire car elle nous permet d’être premiers pour l’instant. On a décidé de créer quelque chose d’unique dans ce groupe cette saison. C’est important d’avoir cette cohésion et de rester solidaires quoi qu’il arrive, peu importe ce qu’il se passe en dehors. On reste soudés. »

Une déclaration qui reflète l’état d’esprit conquérant affiché par les hommes de Roberto De Zerbi depuis plusieurs semaines. Grâce à ce succès face à Brest, l’OM confirme son renouveau en championnat et peut aborder la suite avec confiance.