OM : Aubameyang lâche, “on est tous les deux prêts à faire un sacrifice”

Dans un entretien accordé à Ligue 1+, Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé sur son association potentielle avec Amine Gouiri. L’attaquant gabonais de l’Olympique de Marseille a ouvert la porte à des ajustements dans les positions offensives, tout en rappelant sa préférence pour le poste axial.

Interrogé sur la possibilité de se décaler sur le côté pour cohabiter avec Gouiri, Aubameyang a répondu sans détour : « Je pense qu’on est tous les deux prêts à faire un sacrifice s’il faut aller sur le côté, que ça soit lui ou moi, on est capables de le faire. Après, ça va faire pas mal d’années que je joue dans l’axe, je ne joue plus trop sur le côté. Si j’ai une préférence, ça serait l’axe. »

Aubameyang prêt à s’adapter, mais préfère l’axe

Une déclaration qui illustre la volonté du buteur marseillais de trouver la bonne alchimie au sein de l’attaque olympienne. Même si le Gabonais privilégie la pointe, il n’exclut pas de se décaler pour permettre à son nouveau coéquipier d’exprimer son potentiel.

Gouiri comparé à Lacazette

Aubameyang n’a pas manqué de louer les qualités de Gouiri : « On est deux attaquants différents, mais on peut se compléter. C’est quelqu’un qui est fort techniquement et qui a une vision de jeu. Je dirais qu’il peut même jouer en 10. » L’ancien joueur d’Arsenal est même allé plus loin en comparant son partenaire à un ex-coéquipier : « C’est quelqu’un qui me fait un peu penser au style qu’avait Alexandre Lacazette à Arsenal, et forcément ça avait bien marché, donc si on est amenés à jouer ensemble, j’espère que ça collera. »

Pierre-Emerick Aubameyang : « Amine Gouiri ? Il me fait penser à Alexandre Lacazette. » 🤝 Les premières confidences de Pierre-Emrick Aubamyang depuis son retour à l’OM 🔙 pic.twitter.com/QJ0qHCOt5x — L1+ (@ligue1plus) September 21, 2025



En citant Alexandre Lacazette, Aubameyang met en avant l’idée d’une complémentarité technique et d’une association bénéfique pour l’OM. Si les deux attaquants parviennent à trouver leurs repères, l’équipe de Roberto De Zerbi pourrait disposer d’une double arme offensive redoutable.

Avec un Aubameyang toujours efficace dans l’axe et un Gouiri capable d’évoluer à plusieurs postes, l’attaque marseillaise offre désormais une palette intéressante. Les prochaines rencontres permettront de mesurer la viabilité de cette association tant attendue par les supporters.

