OM – Auxerre : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille retrouve le Stade Vélodrome ce vendredi pour affronter l’AJ Auxerre lors de la 26e journée de Ligue 1. Dans une rencontre aux objectifs opposés, les Marseillais veulent consolider leur place sur le podium tandis que les Auxerrois tentent de s’éloigner de la zone de relégation.

Marseille veut confirmer sa dynamique

Actuellement troisième du championnat avec 46 points, l’OM reste sur deux victoires consécutives en championnat. Les hommes d’Habib Beye ont notamment battu le Toulouse FC (1-0) lors de la dernière journée grâce à un but de Mason Greenwood.

Dans un classement très serré, les Marseillais partagent actuellement le podium avec l’Olympique Lyonnais. Un nouveau succès permettrait de consolider leur position et de rester pleinement dans la course à une qualification pour la UEFA Champions League.

Auxerre joue sa survie

De son côté, l’AJA vit une saison beaucoup plus compliquée. Les Bourguignons occupent la 16e place, position de barragiste, avec 19 points. Ils comptent cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable, l’OGC Nice.

Lors de la dernière journée, Auxerre a obtenu un nul face au RC Strasbourg (0-0). Une rencontre marquée par une forte solidité défensive mais aussi par des difficultés offensives. L’absence de Lassine Sinayoko, suspendu après un cinquième carton jaune, pourrait compliquer la tâche des visiteurs.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir OM – Auxerre ?

La rencontre entre Marseille et Auxerre se disputera ce vendredi 13 mars à 20h45 au Vélodrome. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, disponible via les plateformes DAZN et RMC Sport.

La rencontre sera arbitrée par Marc Bollengier.

Le onze probable de l’OM

Pour cette rencontre, Habib Beye devrait s’appuyer sur son système en 4-3-3. Seul absent notable : Nayef Aguerd, qui doit se faire opérer des adducteurs. La charnière centrale devrait donc être composée de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi.

Au milieu, la présence de Quinten Timber reste incertaine mais il pourrait accompagner Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg s’il est apte. En attaque, Amine Gouiri devrait débuter en pointe avec Igor Paixão et Mason Greenwood sur les ailes.

Le onze probable :

Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina – Kondogbia, Timber, Højbjerg – Greenwood, Gouiri, Paixão.

Beye attend une réponse de son équipe devant le Vélodrome

Conscient du contexte tendu avec les supporters ces dernières semaines, Habib Beye insiste sur l’importance de la prestation de son équipe pour recréer une connexion avec le public.

« Avoir les supporters avec nous n’est pas un espoir. Je suis persuadé d’une chose : tous aiment viscéralement le club. Ils nous donneront ce qu’ils ont envie de nous donner. Ce qui va être important, c’est qu’on leur donne exactement ce qu’ils veulent voir. Si c’est le cas, ils nous donneront tout ce qu’ils ont comme ils l’ont fait pour ce club depuis des décennies. Notre rôle, c’est de les embarquer avec nous dans cette aventure de fin de saison. »

Le technicien marseillais insiste aussi sur l’importance de l’entame de match :

« J’en croise certains dans la vie de tous les jours, ils sont très contents d’avoir vu gagner l’OM à Toulouse. À nous de les emmener, le début de match peut permettre au stade de nous pousser comme il l’a fait contre Lyon. Ce soir-là, on a tout vu avec des “Mouillez le maillot” puis le stade a chaviré. Si vous n’êtes pas capable de vivre ça, il ne faut pas venir ici. Ce club est comme ça. Le stade sera acquis à notre cause si on lui donne ce qu’il veut voir. Je suis sûr que l’on sera une équipe conquérante. Si on doit souffrir, on le fera avec abnégation, solidité et solidarité pour aller chercher un résultat. »

Dans un Vélodrome qui promet d’être bouillant, l’OM devra donc répondre présent pour poursuivre sa série et consolider sa place sur le podium.