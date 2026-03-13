OM – Auxerre : le onze probable marseillais

Après son succès face au Toulouse FC (1-0) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille veut confirmer sa dynamique. Les Olympiens reçoivent l’AJ Auxerre ce vendredi au Stade Vélodrome pour la 26e journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre, Habib Beye devrait disposer d’un groupe presque complet. Seul absent notable : Nayef Aguerd, contraint de se faire opérer des adducteurs. Son absence devrait confirmer la charnière centrale composée de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi.

Le technicien marseillais devrait rester fidèle à son 4-3-3. Un doute subsiste toutefois concernant le poste de latéral gauche, où Emerson Palmieri est en concurrence avec Facundo Medina. Au milieu, la présence de Quinten Timber dépendra de son état physique. S’il est apte, il devrait accompagner Geoffrey Kondogbia et Pierre‑Emile Højbjerg.

En attaque, Amine Gouiri pourrait retrouver une place en pointe, entouré de Mason Greenwood et Igor Paixão.

Le onze probable :

Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina – Kondogbia, Timber, Højbjerg – Greenwood, Gouiri, Paixão.