OM : Auxerre, rouge, rôle… la conf de presse d’Emerson résumée en 5 points !

Ce vendredi, au centre Robert Louis-Dreyfus, Emerson Palmieri s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Auxerre, prévu samedi soir (21h). Dans un contexte délicat — les Marseillais restant sur trois matchs sans victoire —, le latéral gauche a abordé plusieurs thèmes : la dynamique actuelle, son rôle sous De Zerbi, les problèmes défensifs et son état d’esprit après son exclusion en Ligue des champions.

Voici les cinq points essentiels à retenir de ses déclarations :

1. Une envie claire de rebondir à Auxerre

« On veut gagner et on fera tout pour gagner », a insisté Emerson. Le défenseur a rappelé la nécessité de rester humble et concentré, malgré la position au classement : « Le football change beaucoup. Metz a battu Lens, Lorient a fait nul contre Paris ». L’OM s’attend à affronter un bloc bas, similaire à celui d’Angers, et devra tirer les leçons du passé récent.

🗣️Auxerre ? On doit rester humbles et respecter tous les adversaires#Emerson : “On veut gagner et on fera tout pour gagner. Mais tous les matchs sont difficiles. On peut voir le classement mais le football change beaucoup. Metz a battu Lens, Lorient a fait nul contre Paris. On… pic.twitter.com/uF3AsuPoDQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2025

2. Une déception toujours présente après son expulsion en C1

Touché par son carton rouge en Ligue des champions, Emerson a reconnu sa part de responsabilité tout en regrettant la décision arbitrale : « C’est impossible que je reçoive un premier jaune comme celui-là ». Il admet une erreur de lecture sur la seconde faute, mais veut désormais « passer à autre chose et penser au prochain match ».

🗣️Le second jaune, c’est ma responsabilité 🟥#Emerson : “Physiquement c’est sûr que je reste humain donc on peut être un peu fatigué. On a encore aujourd’hui pour récupérer. L’important c’est d’être prêt mentalement et physiquement demain à 21h. On le sera tous. Pour le carton… pic.twitter.com/3QkGR0W8kh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2025

3. Une lucidité sur les failles défensives

Concernant les buts encaissés récemment, le joueur estime que certains sont liés à « de la malchance » ou à des problèmes de coordination dans le pressing : « En première période contre Angers, on ne pressait pas bien, on était toujours un peu en retard ». Emerson insiste sur la nécessité d’apprendre des erreurs et de retrouver la solidité collective.

4. Aucune baisse de motivation malgré la période compliquée

Le latéral assure que le groupe reste uni et motivé : « L’OM c’est une grande équipe, un grand club. On a des supporters incroyables donc la motivation ne manque pas ». Il reconnaît que seule la première mi-temps contre Angers n’a pas été à la hauteur, mais estime que l’équipe a su réagir ensuite avec plus d’intensité et d’engagement.

5. Un rôle évolutif sous De Zerbi

Emerson s’est également exprimé sur son positionnement tactique, souvent plus axial : « Avec De Zerbi, on fait un travail plus dans l’axe pour aider à créer un jeu plus central ». Il dit s’adapter à ce nouveau rôle, capable aussi de jouer plus large selon les besoins du match. Une polyvalence qu’il voit comme une richesse pour l’équipe.