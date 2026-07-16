OM : avec 10 jeunes… Le groupe pour la Côte d’Ivoire !

Après les présentations de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi à la presse hier matin, les Olympiens se sont envolés pour la Côte d’Ivoire. Un séjour qui durera jusqu’au 18 juillet, avec au programme un premier match amical demain soir face au Yamoussoukro FC à 20 heures (heure française), au stade Félix-Houphouët-Boigny. La rencontre sera diffusée sur chaîne Twitch officielle de l’OM et accessible aux membres Peuple Bleu&Blanc Essential, Gold et Platinum.

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Un groupe avec beaucoup de jeunes…

Alors que le club a enregistré trois départs en quelques jours (Traoré, Greenwood et Aubameyang), Bruno Genesio a convoqué un groupe de 24 joueurs, dont dix jeunes, pour préparer la nouvelle saison olympienne. Parmi eux figurent Van Neck, Ibrahim Gomis, Alexi Koum, Mohamed Baradji, Hilan Hamzaoui, Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko, Antoine Valero, Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah.

À ce nombre conséquent de jeunes joueurs s’ajoutent les retours de prêt, impatients de montrer qu’ils peuvent avoir un rôle à jouer dans cet OM version Bruno Genesio. Parmi eux : Amine Harit, Faris Moumbagna, Angel Gomes, Neal Maupay, Bamo Meïté, Derek Cornelius ou encore Ulisses Garcia. D’autres, comme Himad Abdelli et Tochwuku Nnadi, voudront également jouer leur carte pour bousculer la hiérarchie et pourraient bien créer la surprise lors de cette préparation estivale.

Dans un contexte économique proche du dramatique, le club olympien doit composer avec l’effectif en place et n’a pas d’autre alternative que de tenter de créer une véritable synergie de groupe. C’est ce qu’a souligné Grégory Lorenzi, directeur sportif, lors de sa conférence de présentation hier matin :

“Il faut reconstruire un groupe avec des joueurs encore sous contrat. Certains partiront. Il faudra des joueurs d’expérience, qui connaissent la Ligue 1 et l’Europe. Il nous faudra aussi des jeunes, et il faudra trouver l’équilibre pour avoir un groupe homogène. Mais tout ça passe par une synergie entre tous les joueurs.”

🗣️ “Si chaque année on fait partir 10-15 joueurs et qu’on en recrute autant ce n’est pas bon.”#Lorenzi : “Il faut reconstruire un groupe avec des joueurs encore sous contrat. Certains partiront. Il faudra des joueurs d’expérience, qui connaissent la Ligue 1 et l’Europe. Il nous… pic.twitter.com/WZJHJCaybS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

Comme le souligne le directeur sportif, l’OM devra donc composer un groupe équilibré entre expérience et jeunesse, c’est pour cela que Bruno Genesio a convoqué des joueurs présents depuis au moins 2 saisons au club tels que Pierre-Emile Hojberg ou Geoffrey Kondogbia… Malgré leur gros salaire qui pèsent sur les finances du club, Bruno Genesio pourra s’appuyer sur leur vécu pour emmener et encadrer les jeunes présents avec eux.

Le groupe retenu pour le stage en Côte d’Ivoire : G : De Lange, Van Neck, Gomis

DEF : Egan-Riley, Méïté, Emerson, Garcia, Baradji, Koum, Hamzaoui, Bezahaf

MIL : Hojbjerg, Nnadi, Kondo, Gomes, Abdelli, Kamissoko, Harit

AT : Paixao, Maupay, Moumbagna, Lago, Valero, Mmadi, Abdallah — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 16, 2026

Entre la jeunesse à révéler, les retours de prêt à évaluer et les cadres à responsabiliser, ce stage ivoirien s’annonce déterminant pour Bruno Genesio. Reste à savoir si cette alchimie, façonnée par la nécessité plus que par le choix, suffira à redonner à l’OM la solidité qui lui a parfois fait défaut la saison passée. Une chose est sûre : au-delà des noms qui composent ce groupe, c’est bien la capacité du club à transformer la contrainte économique en force collective qui sera scrutée dans les prochaines semaines. Réponse dès demain soir face au Yamoussoukro FC, puis tout au long d’une préparation qui s’annonce riche en enseignements.

Paul Laffisse