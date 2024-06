OM : « Avec De Zerbi, ça pouvait vite monter en bagarre ! », un ancien joueur se livre !

Alors que l’Olympique de Marseille est tout proche de faire signer Roberto De Zerbi, les témoignages se multiplient et un ancien de ses joueurs raconte les coulisses de ses saisons avec lui.

Le journal L’Equipe a interrogé Grégoire Defrel, ancien joueur de De Zerbi à Sassuolo. L’attaquant français raconte comment il a vécu ses moments sous les ordres du coach italien qui devrait rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochains jours dans un entretien accordé à L’Equipe.

« Quand il entre sur le terrain, c’est un autre homme, très sévère, qui s’énerve et crie beaucoup. Je me souviens des exercices pour les sorties de balle. Ça pouvait durer une heure. Tant qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, on ne sortait pas du terrain. Il hurlait : ‘Vous n’allez pas rentrer chez vous !’ Il y avait même parfois des insultes, mais ça restait dans le cadre du football évidemment. Et puis, quand le dimanche arrive, que tu t’amuses, que ça joue, tu te dis que ça vaut le coup. C’est avec ce coach que j’ai vu le plus de joueurs saturer, mais c’est aussi avec lui que j’ai joué le meilleur football. Il a son ego, ça pouvait vite monter en bagarre, mais ensuite il convoquait dans son bureau, essayait de comprendre et d’arranger les choses. De toute façon, tant qu’on le lui rendait en match, tout allait bien. Et en dehors du terrain, c’est un super bonhomme. »

Cyril Astier, agent de joueur, était l’invité de notre émission Débat Foot Marseille. Amené à commenter l’arrivé futur de De Zerbi, il s’est exprimé sur la possibilité de voir l’OM partir sur un tout nouveau projet pour les prochaines années à venir. « J’ai l’impression qu’au-delà de ce qui est visible aujourd’hui avec le coach, le directeur technique etc, il y a toute une mise en place au sein de l’OM qui me fait penser, même si je n’ai pas vraiment envie de le dire, et que de toute façon les dirigeants ne le diront pas, à un projet Brighton. On parlait avant de projet Dortmund, maintenant ça me fait penser à ce genre de projet là. »

« Même si Brighton est très différent de Marseille, et que chaque contexte est différent, on se rapprocherait d’un projet comme celui-là. Avec, par exemple, au niveau de la post formation la volonté de créer une pro 2, avec des jeunes joueurs du club qui pourrait basculer plus rapidement en équipe première. C’est ce que fait Brighton d’ailleurs, 30% des minutes jouées le sont par des joueurs formés au club. Si demain l’OM est capable de faire ça, moi je dis bravo ! ». Un projet qui pourrait faire sens, alors que notre journaliste Nicolas Filhol rappelle que l’OM avait été sanctionné pour « ne pas avoir de joueurs formés au club en coupe d’Europe ».