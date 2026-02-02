OM : Avenir, poste, Greenwood… la conf de Nwaneri résumée en 5 points !

Arrivé à l’OM en prêt en provenance d’Arsenal, Ethan Nwaneri se familiarise avec son nouveau club après un début encourageant face à Lens, suivi d’une performance plus discrète contre le Paris FC. L’attaquant anglais se montre ambitieux et motivé pour s’intégrer rapidement, en mettant en avant le soutien des supporters et la simplicité de ses relations avec ses coéquipiers. Il évoque également son envie de contribuer à l’histoire du club et sa volonté de réagir après les moments frustrants, comme l’élimination en Ligue des champions.

5 points clés de la conférence :

Soutien des fans

Nwaneri insiste sur l’importance du public du Vélodrome et se dit motivé par leur présence : “Si on s’entraîne, c’est pour eux.”

Relation avec Greenwood

Il apprécie la simplicité de jouer avec Mason Greenwood : “C’est tellement simple de jouer avec lui. On peut jouer ensemble s’il faut le faire.”

Avenir à Arsenal

L’attaquant ne veut pas être catégorique concernant son avenir, même si l’OM ne dispose pas d’option d’achat dans son contrat de prêt : “Dans le football tout est possible. On verra ce qui se passera, s’il y aura des contacts ou non. On en parlera au moment voulu.”

#Nwaneri et son avenir#Nwaneri : Un avenir à 100% à Arsenal ? "Dans le football tout est possible. On verra ce qui se passera, s'il y aura des contacts ou non. On en parlera au moment voulu."

Réaction après les difficultés

Il reconnaît la frustration des fins de match et l’élimination en Ligue des champions, mais insiste sur la nécessité de se relever rapidement : “Après une journée, on est allés de l’avant.”

#Nwaneri évoque son arrivée et son utilisation par De Zerbi#Nwaneri : C'était une première semaine très positive. Nous n'avons pas obtenu les résultats voulus mais nous allons dans la bonne direction. On est prêts à pousser et c'est très positif. (…) Mon poste ? De Zerbi m'a…

Intégration et liberté tactique

Nwaneri se dit satisfait de sa première semaine et de la liberté laissée par De Zerbi pour évoluer sur le terrain : “Il m’a donné beaucoup de liberté.”