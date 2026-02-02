Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Avenir, poste, Greenwood… la conf de Nwaneri résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Avenir, poste, Greenwood… la conf de Nwaneri résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

 

Arrivé à l’OM en prêt en provenance d’Arsenal, Ethan Nwaneri se familiarise avec son nouveau club après un début encourageant face à Lens, suivi d’une performance plus discrète contre le Paris FC. L’attaquant anglais se montre ambitieux et motivé pour s’intégrer rapidement, en mettant en avant le soutien des supporters et la simplicité de ses relations avec ses coéquipiers. Il évoque également son envie de contribuer à l’histoire du club et sa volonté de réagir après les moments frustrants, comme l’élimination en Ligue des champions.

 

5 points clés de la conférence :

 

 

Soutien des fans

 

Nwaneri insiste sur l’importance du public du Vélodrome et se dit motivé par leur présence : “Si on s’entraîne, c’est pour eux.”

 

Relation avec Greenwood

 

Il apprécie la simplicité de jouer avec Mason Greenwood : “C’est tellement simple de jouer avec lui. On peut jouer ensemble s’il faut le faire.”

 

 

Avenir à Arsenal 

 

L’attaquant ne veut pas être catégorique concernant son avenir, même si l’OM ne dispose pas d’option d’achat dans son contrat de prêt : “Dans le football tout est possible. On verra ce qui se passera, s’il y aura des contacts ou non. On en parlera au moment voulu.”

 

Réaction après les difficultés

 

Il reconnaît la frustration des fins de match et l’élimination en Ligue des champions, mais insiste sur la nécessité de se relever rapidement : “Après une journée, on est allés de l’avant.”

 

 

Intégration et liberté tactique

 

Nwaneri se dit satisfait de sa première semaine et de la liberté laissée par De Zerbi pour évoluer sur le terrain : “Il m’a donné beaucoup de liberté.”

