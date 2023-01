OM : Bailly prend très cher !

Après son coup de crampon involontaire mais dangereux en Coupe de France lors du 32e de finale contre Hyères sur Almike Moussa N’Diaye, le défenseur de l’OM Eric Bailly a été lourdement suspendu !

Selon le journaliste de la Provence Fabrice Lamperti, « la commission de discipline de la FFF a frappé fort sur Eric Bailly, expulsé contre Hyeres en coupe : 7 matches ferme ! Il en a purgé 2, il lui en reste 5 ».

7 matches fermes pour Bailly !

Bailly suspendu à titre conservatoire, donc absent face à Lorient

« Eric Bailly est pour l’instant suspendu à titre conservatoire, en attendant une nouvelle réunion de la commission de discipline de la FFF qui se tiendra jeudi. Il ne jouera pas demain mais sa sanction peut toujours aller au-delà des deux matchs qui seront déjà purgés. » Stanislas Touchot – source ; Twitter (13/01/2023)

Quel mercato pour l’Olympique de Marseille cet hiver ? Benjamin Courmes évoque le cas Eric Bailly qui enchaine de nouveau les blessures avec l’OM et la nécessité de recruter un défenseur central supplémentaire au mercato d’hiver.

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années » Benjamin Courmes – Source : FootballclubdeMarseille (04/11/2022)