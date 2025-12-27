OM : Bakola, Mainoo, offre à 16M… Voici les 3 infos mercato OM du jour !

Entre la gestion de l’avenir de Darryl Bakola, très courtisé en Europe, une piste prestigieuse qui semble déjà se refermer avec Kobbie Mainoo, et des négociations compliquées autour de Jorge Carrascal, l’OM avance doucement. Voici les 3 infos mercato de ce Samedi 27 décembre.

1. Bonne nouvelle pour Bakola ?

Alors que le marché des transferts d’hiver s’ouvre dans un contexte particulièrement animé, l’OM doit gérer plusieurs situations sensibles. Celle de Darryl Bakola figure en tête des priorités. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le jeune milieu attire l’attention de nombreux clubs européens, séduits par son potentiel et sa marge de progression. Cette exposition accrue a naturellement placé son avenir au centre des discussions internes à Marseille.

D’après RMC, plusieurs cadors du football européen suivent attentivement le dossier. L’Inter Milan, Chelsea, Newcastle et Arsenal figurent parmi les clubs intéressés de longue date. Plus récemment, Manchester United serait entré dans la course, avec une offre estimée à 10 millions d’euros évoquée par le média. Une proposition significative pour un joueur encore en phase de développement, mais qui souligne la cote élevée de Darryl Bakola sur le marché.

Pour convaincre Darryl Bakola de poursuivre son aventure sur la Canebière, l’OM serait prêt à consentir un effort financier notable. Une revalorisation salariale est à l’étude, accompagnée d’un projet sportif destiné à offrir davantage de perspectives au jeune milieu. Le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia pilotent ce dossier, considéré comme prioritaire dans la stratégie du club.

2. L’OM peut oublier Kobbie Mainoo ?

Quelques fois associé au mercato de l’OM, le jeune milieu de Manchester United Kobbie Mainoo reste une option précieuse pour son entraîneur Rúben Amorim, malgré un temps de jeu limité cette saison. Même avec l’effectif au complet, nous ne pourrons pas nous permettre de le prêter. Nous avons besoin de toutes nos options pour chaque match, et Kobbie pourrait être décisif », a-t-il expliqué en conférence de presse, avant le choc de Premier League contre Newcastle United.

Pour Amorim, il ne s’agit pas seulement de combler l’effectif. Mainoo, 20 ans, formé au club, possède toutes les qualités pour devenir un élément clé. Polyvalent au milieu de terrain, capable de s’adapter à plusieurs rôles, il est selon l’entraîneur portugais un atout sur lequel le club peut compter, même avec un temps de jeu limité cette saison.

The day Kobbie Mainoo became a household name 💎 pic.twitter.com/rf24J0b2q9 — Premier League (@premierleague) December 26, 2024

Malgré les critiques sur son manque de temps de jeu, Amorim privilégie le développement interne plutôt que de céder face aux sollicitations. La présence de joueurs partis pour la CAN ou en compétition internationale rend le maintien de Mainoo encore plus stratégique. Le club ne peut pas se permettre de perdre un joueur capable d’apporter une solution tactique et de qualité dans l’équipe.

Pour Mainoo, sa valeur et son potentiel sont reconnus par son entraîneur, qui le voit comme un joueur d’avenir dans l’effectif de Manchester United. Même si ses minutes de jeu sont encore limitées, il reste un élément important pour Amorim et pourrait rapidement être décisif dans les matchs à venir.

3. Une offre de 16M€ insuffisante ?

À la recherche d’un renfort offensif capable d’apporter de la créativité et de la profondeur dans les derniers 30 mètres, l’OM aurait défini Jorge Carrascal comme sa cible prioritaire pour le mercato hivernal. De Zerbi serait convaincu que l’international colombien peut devenir « la pièce offensive qui manque à l’équipe ».

Selon Betano Brasil, le club phocéen aurait déjà formulé une offre avoisinante 14 à 15 millions d’euros, mais elle a été jugée insuffisante par les dirigeants de Flamengo, qui réclament clairement 20 millions d’euros pour laisser partir le joueur.

O #GolDoMês de Outubro @Betano_BR é dele: Jorge Carrascal! O gol escolhido foi o que camisa 15 marcou sobre o Racing na semi da Libertadores, no Maraca! Parabéns, craque! pic.twitter.com/hzSgTrgwfz — FL4MEN9O (@Flamengo) November 13, 2025

Cette situation illustre parfaitement les difficultés rencontrées par l’OM pour attirer des profils offensifs de premier plan. Avec une demande tarifaire trop élevée de Flamengo et une concurrence déjà positionnée sur le dossier, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une position délicate.

Un autre club serait prêt à offrir 25 millions d’euros pour Carrascal, ce qui met encore plus de pression sur l’OM. Roberto De Zerbi, déterminé à obtenir un milieu offensif capable d’animer le jeu entre les lignes et de faire la différence, voit sa patience mise à l’épreuve.