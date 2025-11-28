OM : Bakola, Vermeeren, CAN… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse avant le match de l’OM contre Toulouse. Il a évoqué la disponibilité de ses joueurs, la progression des jeunes et la préparation tactique de l’équipe. L’entraîneur a aussi abordé la gestion des joueurs revenant de la CAN et la manière d’adapter son jeu au pressing adverse.

Résumé en 5 points

Retour d’Aguerd

De Zerbi a annoncé qu’Aguerd devrait être disponible pour le match contre Toulouse : « Aguerd devrait revenir et c’est tout mais c’est déjà une grande nouvelle ».

Bakola titulaire

L’entraîneur a salué l’impact physique et mental de Bakola, justifiant sa titularisation récente : « J’ai revu l’entraînement de Bakola et j’ai pensé que ça pouvait être le bon match pour lui ». Il a précisé que l’âge n’était pas un obstacle si le joueur apportait des garanties mentales.

🗣️#Bakola il faudra savoir quel poste, quel rôle il jouera quand il aura 22, 23 ans…#DeZerbi : “Bakola a un impact physique incroyable. Il faudra savoir quel poste, quel rôle il jouera quand il aura 22, 23 ans. Il peut jouer attaquant mais aussi comme milieu plus défensif. On… pic.twitter.com/7apPVfG7qs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

Avis sur Vermeeren

Vermeeren a été encensé pour son endurance et sa progression : « Mon milieu de terrain idéal… Il a couru presque 25 kilomètres en deux matchs ». De Zerbi insiste sur l’importance de cette année pour sa maturation à Marseille.

🗣️Vermeeren c’est mon milieu de terrain idéal pour le jeu que je veux#DeZerbi : #Vermeeren ? “Je ne suis pas intransigeant. C’est mon milieu de terrain idéal pour le jeu que je veux. La gestion de l’entraîneur est importante pour aider le joueur à progresser, lui donner ce… pic.twitter.com/JqpqEJbH3l — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

Gestion des joueurs de la CAN

De Zerbi reste prudent quant à la disponibilité des joueurs de la CAN pour le match du 9 décembre contre l’Union Saint-Gilloise : « Je ne suis sûr de rien, j’attends de savoir quelle sera la situation ». L’objectif est d’assurer une uniformisation et un équilibre dans le groupe.

🗣️La #CAN ? Je ne suis sûr de rien, j’attends de savoir quelle sera la situation#DeZerbi : L’impact de la CAN sur son effectif : “Je ne suis sûr de rien, j’attends de savoir quelle sera la situation. L’important, c’est qu’il y ait une uniformisation. Je ne sais pas pourquoi le… pic.twitter.com/oXlQwxHe3p — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

;

Tactique et pressing

L’OM travaille sur la gestion de la pression haute adverse et la construction propre depuis le milieu : « Il faut réussir à maintenir l’ordre des postes sur le terrain… Le résultat s’obtient plus facilement si on joue bien sur le long terme ». L’accent est mis sur la précision des passes et la profondeur pour créer des occasions.