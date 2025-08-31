OM : Balerdi assume sa grosse erreur face à Lyon

Après la défaite 1-0 de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais le 31 août 2025, Leonardo Balerdi a pris la parole en zone mixte pour exprimer sa déception et sa responsabilité. L’Argentin a reconnu sa responsabilité sur l’expulsion de son coéquipier CJ Egan-Riley. Cette expulsion a contraint l’OM à évoluer à dix pendant presque une bonne partie de la rencontre, une situation qui a pesé lourd dans le résultat final.

“C’est très dur. On était venu chercher les trois points… Je prends la responsabilité de l’expulsion de ‘CJ’. C’était très dur après, même pour moi. C’était triste”, a déclaré Balerdi. L’OM a dû faire face à un match compliqué après cette exclusion rapide. Malgré une domination en termes de possession et de jeu, l’équipe n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, tandis que Lyon a su tirer parti de sa supériorité numérique.

Le défenseur marseillais a également abordé la question de la fébrilité défensive. “Quelle fébrilité ? Ce n’était pas le cas, c’est une erreur”, a-t-il affirmé. Il a insisté sur le fait que l’erreur commise ne reflétait pas la solidité habituelle de la défense marseillaise.

🗣️#Balerdi prend la responsabilité sur le rouge de CJ pic.twitter.com/TvfLWHllNt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025

Balerdi assume sa responsabilité

Avec la trêve internationale qui s’annonce, Balerdi appelle à la réflexion et à la remise en question. “Maintenant, il faut se tranquilliser. Une défaite comme celle-là est très dure dans les têtes. On doit profiter de la trêve, rester humble et recommencer contre Lorient”, a-t-il conclu.

Cette période sans match permettra à l’OM de se ressourcer et de préparer au mieux la reprise du championnat. Le prochain rendez-vous contre Lorient sera crucial pour redresser la barre et retrouver le chemin de la victoire.