OM : Balerdi, bien seul…

Note de FootMercato

5,5/10

Patron d’une défense inédite avec Kondogbia et Rongier, le capitaine marseillais a logiquement été le plus rassurant de la soirée, avec pas moins de dix duels gagnés ce samedi soir. Malgré quelques erreurs de relance, qui ont failli faire mal (9e), il a tenu son rang et éviter le pire en sauvant l’erreur de Rongier (57e). Il s’est même offert une transversale sur un corner (31e).