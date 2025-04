OM : Balerdi, défense à 4… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille du match contre Montpellier, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse depuis le centre RLD. L’entraîneur de l’OM a abordé avec franchise la situation actuelle de son équipe, les difficultés récentes, les attentes autour de la rencontre et sa vision du jeu.

1. Une défense à 4 en suspens : l’adaptation comme mot d’ordre

Interrogé sur son système de jeu, De Zerbi a réaffirmé son attachement à une défense à quatre, tout en soulignant la nécessité de s’adapter aux joueurs disponibles. L’absence d’un axial droit, notamment celle de Balerdi, l’a poussé à revoir ses plans : « Un entraîneur intelligent s’adapte », martèle-t-il. Il n’écarte pas un retour à ce schéma s’il devait rester au club la saison prochaine, à condition d’avoir les profils adaptés.

🎙️”Si je devais rester ici l’an prochain et qu’on amène des joueurs qui s’adaptent à une défense à 4, j’aimerais y revenir”#DeZerbi 🇮🇹 : “En Italie, tout le monde parle de système de jeu. Ca fait partie de mon travail d’expliquer. J’ai presque toujours joué avec une défense à… pic.twitter.com/G14XV5Iil1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2025

2. La tactique ne fait pas tout : cerveau, cœur et engagement

Plus que le schéma de jeu, De Zerbi met en avant l’état d’esprit comme clé de la réussite. « Le cerveau, le cœur et l’envie comptent plus que la tactique », insiste-t-il. Il reconnaît être passionné de tactique, mais estime que les récents échecs de l’OM relèvent davantage d’un manque de mentalité que de stratégie. Pour lui, changer les résultats passe d’abord par un sursaut collectif, mental et émotionnel.

3. La mauvaise passe de l’OM : une question de mentalité

L’Italien ne cache pas sa frustration face à la série de mauvais résultats. Il pointe les blessures, les baisses physiques de certains cadres, mais surtout un problème de constance mentale : « Il y a une différence inexplicable entre certaines premières et deuxièmes mi-temps ». Il admet avoir tenté plusieurs approches pour relancer ses joueurs, entre exigence et bienveillance. Selon lui, l’équipe doit retrouver un supplément d’âme pour inverser la dynamique.

4. Un match crucial contre Montpellier : intensité et efficacité exigées

Concernant la rencontre à venir face au MHSC, De Zerbi attend une prestation intense et appliquée : circulation rapide, prise d’initiative, attention dans la transition défensive. Il veut voir une équipe qui attaque sans hésiter et qui défend en bloc. Conscient du manque de défenseurs disponibles, il sait qu’il devra faire avec les moyens du bord, mais refuse de se cacher derrière les absences : « C’est une question d’équipe. »

🎙️”Le système de jeu n’est pas la solution. Les trois choses, ce sont le cerveau, le cœur et les attributs…”#DeZerbi 🇮🇹 : “Il faut faire circuler le ballon rapidement, conclure les actions en attaque, ne pas perdre du temps avant de tirer. Il faut être attentif dans les… pic.twitter.com/e1kIbJHsVK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2025

5. Profession de foi et message aux supporters

Très ému, De Zerbi a tenu à répondre aux critiques à son encontre. Il affirme avoir toujours agi dans l’intérêt du club et regrette l’image négative véhiculée dans certains médias. « On m’a vendu comme un criminel. Moi, je donne tout pour ce maillot. » Il en a également profité pour saluer les supporters, qu’il remercie pour leur soutien constant. Il espère qu’un succès samedi pourra les récompenser.

En pleine tempête sportive, Roberto De Zerbi se montre combatif et lucide. Pour lui, l’OM a toujours les moyens de finir fort, à condition que la tête et le cœur y soient.