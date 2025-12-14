OM : Balerdi encore remplaçant face à Monaco ?

L’Olympique de Marseille pourrait encore surprendre dans ses choix défensifs ce week-end. À l’approche du choc face à l’AS Monaco, Roberto De Zerbi envisagerait de laisser Leonardo Balerdi sur le banc, dans un contexte de rotation assumée et de gestion physique de son effectif.

De Zerbi gère les corps après l’enchaînement des matchs

Confronté à un calendrier chargé, l’entraîneur marseillais a accordé une journée de repos à ses joueurs afin de favoriser la récupération. Une décision logique, alors que l’OM enchaîne les rencontres intenses et que la fraîcheur physique devient un facteur clé.

Déjà contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des champions, De Zerbi avait fait des choix forts en laissant Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi sur le banc. L’Argentin était même sorti dès la mi-temps, signe que son statut n’est plus intouchable.

Une charnière Pavard – Aguerd pressentie

Selon la tendance actuelle, Benjamin Pavard devrait être titularisé contre Monaco aux côtés de Nayef Aguerd, qui disputera son dernier match avant de rejoindre la sélection marocaine pour la CAN. Une association qui pourrait offrir plus de solidité et d’expérience face à un adversaire direct dans la course au haut de tableau.

Ce choix confirmerait la volonté de De Zerbi d’installer une défense plus fiable dans les matchs à enjeu, quitte à bousculer la hiérarchie.

Murillo disponible, plusieurs absents de longue durée

Malgré une gêne ressentie au mollet, Amir Murillo devrait être opérationnel pour la rencontre. En revanche, l’OM devra composer sans Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, actuellement au Qatar pour poursuivre leur réathlétisation. Leur retour n’est pas attendu avant 2026.

Si la mise à l’écart de Leonardo Balerdi venait à se confirmer face à Monaco, la question de son rôle au sein de l’effectif se poserait clairement. Choix ponctuel lié à la forme du moment ou véritable changement de statut ? La réponse pourrait bien arriver dès ce soir au Vélodrome.