OM : Balerdi et Greenwood touchés, les dernières infos !

L’Olympique de Marseille a donné des nouvelles de deux cadres touchés lors de la défaite face au LOSC (1-2). Leonardo Balerdi et Mason Greenwood souffrent de blessures distinctes, sans durée d’indisponibilité précisée à ce stade.

Deux titulaires de l’OM suivis de près

Coup dur pour l’Olympique de Marseille au lendemain de son revers en Ligue 1 face au Lille OSC. Dans un communiqué médical officiel publié ce lundi, le club phocéen a confirmé les blessures de deux éléments importants du onze aligné par Habib Beye.

Le défenseur central Leonardo Balerdi présente « une lésion du mollet droit ». Une blessure musculaire qui nécessite la mise en place d’un protocole de soins spécifique par le staff médical marseillais. De son côté, l’attaquant Mason Greenwood souffre « d’une béquille au quadriceps gauche », un choc qui devra être surveillé au jour le jour.

Le club précise que « son évolution sera suivie quotidiennement », sans avancer de calendrier précis de retour pour les deux joueurs.

Aucune durée d’absence communiquée

Dans sa communication, l’OM reste volontairement prudent. « Le club accompagnera les joueurs durant tout le protocole de reprise », indique le communiqué officiel, sans détailler la gravité exacte ni l’indisponibilité attendue.

Cette absence d’indication laisse planer une incertitude sur la capacité de Leonardo Balerdi et Mason Greenwood à enchaîner rapidement dans un calendrier chargé de Ligue 1. Deux éléments clés dont l’état physique sera scruté de près dans les prochains jours.