OM / Balerdi l’avoue : “C’est difficile de digérer cette soirée”

L’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions après la lourde défaite concédée à Bruges (0-3) a laissé des traces dans les rangs olympiens. À l’issue de la rencontre, Leonardo Balerdi, défenseur central de l’OM, a livré un témoignage empreint de déception et de lucidité au micro de Canal+.

Visiblement marqué, l’Argentin n’a pas caché la difficulté à encaisser ce revers européen. « C’est difficile de digérer cette soirée. On est venus ici avec beaucoup d’illusions, je pense qu’on n’a pas fait les choses bien », a-t-il confié, reconnaissant une prestation collective insuffisante dans un rendez-vous décisif. Rapidement mis sous pression, Marseille n’a jamais réellement trouvé son rythme. « Ils ont commencé plus fort que nous », a ajouté Balerdi, soulignant l’entame ratée des Olympiens face à une équipe brugeoise plus tranchante.

Pour autant, le défenseur marseillais n’a pas cherché à se défausser sur des facteurs extérieurs. « Ça se joue sur des détails, on le sait, et on l’a payé », a-t-il analysé, dans la droite ligne d’un discours assumant les responsabilités du groupe. Malgré l’amertume, le capitaine de la défense olympienne appelle déjà à la réaction. « Il faut lever la tête, mais cette soirée est très compliquée », a-t-il reconnu, avant de se projeter sur la suite de la saison.



« C’est à nous de penser maintenant au Championnat, où on a des choses à faire », a insisté Balerdi, conscient des enjeux à venir. « Aujourd’hui, c’est très difficile, mais à partir de demain, on va relever la tête », a-t-il conclu, alors que l’OM doit rapidement basculer vers ses prochains objectifs nationaux.