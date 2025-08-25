OM : Balerdi, réaction nécessaire !

L’OM s’est imposé 5-2 face au Paris FC lors de la 2e journée de Ligue 1. Les Marseillais avait bien débuté la rencontre avant de retomber dans leurs travers, mais le mélange d’expérience et de jeunesse a fait tourner la rencontre. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi lors de cette rencontre.

L’OM a signé sa première victoire de la saison en battant le Paris FC sur le score de 5-2 au Vélodrome. Après des débuts équilibrés, Greenwood (18e, sp) puis Aubameyang (24e) ont rapidement donné l’avantage aux Marseillais avant que Kebbal (28e) et Simon (58e) ne ramènent le PFC à égalité. Dans une rencontre longtemps indécise, Aubameyang (73e) a relancé l’OM avant que Højbjerg (81e) puis Vaz (90+6e) ne scellent définitivement le succès. Les entrants marseillais ont été décisifs, à l’image de Bilal Nadir et Robinio Vaz, tandis que la défense olympienne a encore montré des signes de fragilité. Malgré la défaite, le Paris FC a affiché un visage séduisant et peut nourrir des regrets au vu du scénario du match.

A lire aussi : 🔥🔥🔥 OM – Paris FC (5-2) : MERCI AUBAMEYANG, NADIR ET VAZ !!! (L’OM s’evite une CRISE)

La note de Léonardo Balerdi : 3.5/10

Son appréciation

Positionné en axial gauche aux côtés du jeune Egan-Riley, il a livré une prestation marquée par une certaine fébrilité. Sur l’action du deuxième but parisien, il n’est pas aligné avec le reste de la défense et laisse Moses Simon en position favorable (58e). Dès la 5e minute, il manque de vigilance en oubliant Geubbels dans son dos sur une énorme occasion. Moins tranchant que d’ordinaire dans ses interventions, il n’a pas dégagé sa solidité habituelle. Offensivement, il s’est signalé par une tête sur corner bien repoussée par Nkambadio (61e). Il va devoir retrouver sa sérénité, même si la défense devrait être bouleverser par deux arrivées…

Les notes des médias