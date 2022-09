OM : Balerdi répond aux critiques et aux sifflets !

L’OM n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi sur ce match.

L’Olympique de Marseille a semblait à bout de souffle face à Rennes dimanche après midi, pourtant les marseillais disposés de 48h supplémentaires pour récupérer de leur match de Ligue des Champions. Rennes a proposé un pressing haut et s’est procuré des occasions. Plusieurs joueurs ont vite affiché un manque de précision technique ce qui a compliqué la construction du jeu. Attentiste, Tavares a laissé filer Traoré, ce dernier a frappé dans un angle fermé, un tir dévié par Guendouzi sur la hanche de Lopez qui n’a rien pu faire (0-1 / ). Un but qui n’a pas tout de suite réveillé les olympien qui peuvent dire merci à leur gardien, auteur de deux parades, qui permet de n’avoir qu’un but de retard. En seconde période, l’OM a égalisé sur un corner parfaitement tiré par Veretut sur la tête de Guendouzi au premier poteau (1-1 / ). Après cette égalisation les marseillais ont proposé plus de jeu vertical pendant un quart d’heure, mais le match s’est ensuite éteint. Les rennais n’avait plus les jambes et les entrants marseillais à l’image de Payet et Suarez n’ont pas été incisifs. L’OM termine par un match nul, mais le bilan comptable après 8 journées de Ligue 1 est très bon.

La note de Leonardo Balerdi : 6/10

Son appréciation Balerdi répond aux critiques et aux sifflets !

Dans un contexte compliqué suite a des déclarations tapageuses de certains consultants et les sifflets d’une partie des supporters, le jeune défenseur argentin avait la pression. Il a pourtant répondu présent, à son meilleur poste au centre de la défense à trois. Il a été solide dans les duels, il a imposé sa vitesse et ses intervention ont été justes. Sans être exceptionnel, il a proposé une belle copie. Définitivement plus à l’aise dans ce rôle de libéro, il prouve qu’il peut être utile. S’il a rarement été rassurant depuis son arrivée, le déferlement qu’il subit est injuste.

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Le déferlement de sifflets à chaque match et de critiques, après les rencontres, ne l’a pas encore envoyé au fond du seau. Autoritaire, au point d’être averti en fin de match (85e), il se plaît dans l’axe du trident défensif, dans un rôle rappelant les libéros à l’ancienne. Décisif sur un centre périlleux et rasant de Truffert (19e), juste après avoir contré une frappe rennaise (18e). Propre, dense et bien épaulé par Mbemba. Maxifoot 6/10 Un très bon premier quart d’heure avec deux retours autoritaires… puis plus grand-chose. Sans être catastrophique, l’Argentin a alterné le bon et le moins bon avec des fautes parfois inutiles loin de son but. Footmercato 5.5/10 Auteur d’un bon début de match, tant dans ses duels que dans ses interventions, l’Argentin a cependant manqué de tranchant lors d’une intervention sur Amine Gouiri, sans conséquence. S’il n’a pas toujours été irréprochable dans ses couvertures défensives, le jeune défenseur central a tout de même réalisé une meilleure performance que celles dont il avait été l’auteur récemment.