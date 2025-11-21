OM : Balerdi souligne les erreurs niçoises !

Pour son retour après blessure et avec le brassard de capitaine, Leonardo Balerdi a livré une prestation solide lors du large succès de l’OM à Nice (1-5). Après la rencontre, le défenseur argentin a partagé une analyse mesurée, entre satisfaction du résultat, lucidité sur les axes de progression et mise en avant du travail collectif. Un discours à l’image de son évolution : serein, responsabilisé et pleinement engagé dans la dynamique actuelle du groupe marseillais.

De retour aux affaires, Leonardo Balerdi savait que le déplacement à l’Allianz Riviera serait piégeux. « On savait que c’est un match difficile ici. On peut toujours faire mieux », a-t-il reconnu, conscient que l’OM aurait pu davantage maîtriser certains temps faibles. Le capitaine a néanmoins souligné la justesse offensive marseillaise : « En deuxième mi-temps, on a profité des erreurs, ils n’ont pas été très bien défensivement et nos attaquants ont été efficaces. »

Balerdi en a profité pour saluer la progression collective du secteur défensif, malgré l’absence d’Aguerd : « Tous les joueurs, les défenseurs qui sont arrivés, sont en train de faire progresser la défense, de faire monter le niveau. » Il a également évoqué l’adaptation tactique du groupe face au pressing niçois : « Oui, on essaye de jouer, mais quand ça presse fort on doit changer un peu, on a des options. On essaye de voir ce qui est le mieux pour l’équipe. » Enfin, fidèle à l’esprit marseillais, le défenseur a conclu par une pensée pour les supporters : « On était avec eux hier, on sera toujours avec eux, même à l’extérieur, même quand ils ne sont pas là. »